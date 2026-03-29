Tesla Cibertrack внесли в список автомобилей с налогом на роскошь

Пикап Tesla Cybertruck внесен в обновленный перечень легковых автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога, сообщает РИА «Новости». Этот список регулярно публикует Минпромторг России. Tesla Cybertruck отличается футуристическим дизайном в стиле киберпанк и был официально представлен в ноябре 2019 года, а продажи стартовали только в конце 2023 года.

Кроме Cybertruck, в перечень добавлены ещё шесть электромобилей, среди которых Xiaomi SU7 Ultra, три вариации Zeekr 009 (4WD We edition, 009 Brilliance, 001 FR), а также Mercedes-Benz G-класс EQ Technology. В списке также появились Nissan GT-R Nismo I, несколько моделей Mercedes-Benz и автомобили McLaren.

Общий список автомобилей, подпадающих под повышенный налог, расширился и теперь включает 573 модели стоимостью от 10 и 15 млн рублей, в то время как год назад их было 555. Повышающий коэффициент транспортного налога действует для легковых автомобилей со средней стоимостью от 10 млн рублей и выше. Ранее этот порог составлял 3 млн рублей, однако с 1 января 2022 года условия изменились.

Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил идею введения в стране налога на роскошь.



