Путин поддержал идею введения налога на роскошь в России

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с лидерами фракций Госдумы он отметил, что такие предложения выглядят «очень разумно», передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что аналогичные меры применялись в других странах, включая США во время Вьетнамской и Корейской войн, когда налоги на высокодоходных граждан были повышены.

Путин подчеркнул, что в России также реализуются схожие подходы, подразумевающие повышение налоговой нагрузки для обеспеченных граждан.

«По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее. В целом все, мне кажется, очень разумно. В некоторых других странах, я уже говорил об этом, в тех же Штатах, во время, сейчас я хочу дополитизировать этот вопрос, во время Вьетнамской войны, Корейской войны, они так и делали. Они поднимали налоги как раз на людей с высокими доходами. В принципе и мы так делаем», – сказал он.

В марте Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей.