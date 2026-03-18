Россиян предупредил о рисках потери данных при использовании VPN

Эскперт Холод: Использование VPN может привести к краже логинов и паролей

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Холод, сервисы VPN с точки зрения доступа к данным могут быть очень опасными. По ее словам, при использовании VPN злоумышленники могут перехватить трафик, после чего у них появится возможность украсть данные, а впоследствии они могут продавать их, передает ТАСС.

«Недобросовестные VPN-провайдеры, особенно те, которые собирают лог-данные, и вредоносный VPN из непроверенных источников могут украсть логины и пароли, а также доступы к аккаунтам», – предупредила она.

Эксперт уточнила, что туннели VPN зашифрованы. «В принципе украсть данные, идущие через зашифрованный туннель VPN, практически нельзя. Поэтому основным фактором риска в части использования VPN является неблагонадежность провайдера VPN и его публичная политика в части сбора лог-данных», – указала Холод.

Она рассказала, что логи в VPN – автоматические записи, которые отображают действия пользователя на сервере. Но, по ее словам, использование этих лог-данных как раз может нарушать анонимность пользователя.

По мнению эксперта, реальный IP-адрес и данные могут утечь через незащищенное соединение. «Особенно вредоносно заходить в критически важные аккаунты с сервисом VPN – лучше это делать с прямого домашнего IP или через мобильный интернет, – подчеркнула она. – Так меньше шансов, что аккаунт заблокируют из-за подозрительной активности или что данные утекут к провайдеру VPN».

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к 439 VPN-сервисам для усиления контроля над обходом блокировок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России предупредило о массовой рассылке фальшивых документов якобы от имени регулятора и ФСБ. Российские власти не рассматривают введение штрафов за использование VPN-сервисов.

Глава комитета Госдумы Сергей Боярский ранее заявил, что в 2026 году не стоит ожидать ограничений на использование VPN в России.