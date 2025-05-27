Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
Еврокомиссия начала расследование в отношении крупнейших порносайтов
Европейские регуляторы инициировали проверку четырех крупных порноресурсов, включая Pornhub, подозревая недостаточные меры по ограничению доступа для несовершеннолетних.
Расследование против Pornhub и других сайтов с порнографическим контентом инициировано Еврокомиссией, передает ТАСС. Причиной стали подозрения в несоблюдении положений Акта цифровых услуг ЕС, касающихся защиты детей от доступа к порнографическим материалам.
В пресс-службе Еврокомиссии подчеркнули, что «порнография не должна быть доступна детям». Информация о начале расследования касается четырех сайтов, предоставляющих такой контент. Регулятор посчитал, что операторы этих ресурсов не принимают достаточных мер для ограничения доступа несовершеннолетних.
Первым шагом представители Еврокомиссии пригласили владельцев указанных сайтов предоставить разъяснения по обозначенной проблеме. Подчеркивается, что в случае выявления нарушений возможны штрафы до 15% годового оборота компаний, а в крайнем случае, блокировка сайтов на территории ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, технологические компании Евросоюза и Великобритании опасаются массовых нарушений приватности в интернете из-за мер по борьбе с детской порнографией.