Var Energi открыла нефтяное месторождение в Баренцевом море

Var Energi ASA обнаружила месторождение нефти на шельфе Норвегии в Баренцевом море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нефтегазовая компания Var Energi ASA объявила об открытии нового месторождения нефти на арктическом шельфе Норвегии в Баренцевом море, сообщает ТАСС. Новое месторождение, названное Countach, находится в 13 километрах к северо-востоку от уже разрабатываемого месторождения «Голиаф».

По данным компании, объемы углеводородов в этом месторождении составляют от четырех до 25 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.

«Открытие месторождения Countach укрепляет позиции Var Energi как ведущей геологоразведочной компании на норвежском континентальном шельфе и в Баренцевом море. Мы намерены и дальше развивать Баренцево море как стратегически важную нефтяную провинцию», – заявил главный исполнительный директор компании Торгер Род.

Норвегия продолжает оставаться одним из ключевых поставщиков энергоресурсов в Европу, увеличив объемы добычи углеводородов в ответ на приостановку Россией поставок топлива в страны ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров отказался поддерживать призыв ЕС запретить добычу нефти и газа в Арктике, так как это противоречит интересам России и Норвегии, для которых запреты на добычу углеводородов в этом регионе неприемлемы. Газета также сообщала, что забастовка норвежских газовиков и нефтяников могла бы привести к значительным последствиям для энергетической безопасности Европы.