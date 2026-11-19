Tекст: Алексей Дегтярёв

«Со своей стороны убежден, что Россия, Китай и США, наши народы, способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнерски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов», – цитирует Путина ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за организацию переговоров лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне.

В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах обсудить на трехсторонней встрече основы отношений крупных держав и оздоровление международной обстановки.

Во вторник китайские эксперты заявили о способности первого в истории саммита глав трех государств согласовать интересы стран и снизить риск стратегических просчетов.