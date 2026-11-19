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Путин заявил о способности России, Китая и США укрепить стабильность в мире
Россия, Китай и США могут внести значимый вклад в укрепление глобальной безопасности, если их сотрудничество будет строиться на равноправии и взаимном уважении, заявил президент Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
«Со своей стороны убежден, что Россия, Китай и США, наши народы, способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнерски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов», – цитирует Путина ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за организацию переговоров лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне.
В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах обсудить на трехсторонней встрече основы отношений крупных держав и оздоровление международной обстановки.
Во вторник китайские эксперты заявили о способности первого в истории саммита глав трех государств согласовать интересы стран и снизить риск стратегических просчетов.