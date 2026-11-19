70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?4 комментария
Си Цзиньпин дал оценку отношениям Китая и США
Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая стабильными и позитивными
Отношения Китая и США сохранили стабильную и позитивную траекторию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне.
Отношения двух стран «привнесли стабильность и уверенность в мире», заявил Си Цзиньпин на встрече с Трампом, передает Xinhua.
По его словам, лидеры двух стран вместе искали правильный путь для взаимодействия США и Китая как крупных держав. Они создали новое позиционирование отношений на основе стратегической стабильности, уважения и справедливости. Это позиционирование поддержали в обеих странах и в международном сообществе, добавил председатель КНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США Дональд Трамп отметил большое количество тем для обсуждения на встрече с Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Лидеры трех стран начали первую трехстороннюю встречу в Шэньчжэне. Трамп заявил о подготовке почвы для встречи с Си Цзиньпином в ходе двусторонних переговоров с Путиным.