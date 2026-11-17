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Bloomberg: Саммит Путина, Си и Трампа породил сравнения с Ялтой-1945
Предстоящая встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне вызвала в мире опасения повторения ялтинского передела сфер влияния 1945 года, пишет Bloomberg.
В четверг в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС впервые встретятся президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, и наблюдатели по всему миру проводят параллели с Ялтинской конференцией 1945 года, где Рузвельт, Сталин и Черчилль договаривались о переустройстве мира, пишет Bloomberg.
«Трёхсторонний саммит обеспечит эпохальную фотосессию, но вряд ли сам по себе определит будущее мировой геополитики. Ялта не смогла остановить советский захват Восточной Европы, и Шэньчжэнь не положит конец войне России на Украине», – заявил научный сотрудник Центра анализа Китая Института политики Азиатского общества Нил Томас.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сравнения саммита с Ялтинской конференцией, заявив, что Россия и Китай разделяют видение многополярного мира и против решения судьбы других стран одной державой, назвав версии о подобной цели встречи лидеров политологическими упражнениями, не имеющими отношения к реальности, передает Bloomberg со ссылкой на «Интерфакс».
Для Трампа саммит стал поводом отвлечь внимание от потерь республиканцев на промежуточных выборах; президент заявлял, что переговоры будут посвящены не столько Украине, намекая на возможность обсудить с Путиным и Си завершение войны на Ближнем Востоке. Власти Японии, Южной Кореи и Тайваня выразили обеспокоенность тем, что саммит может создать впечатление сближения их основных союзников с Китаем и Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков назвал состав российской делегации для переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Ушаков также сообщил о проведении трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая в резиденции председателя КНР после саммита АТЭС в Шэньчжэне. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала предстоящую встречу лидеров трёх стран обладающей историческим и новаторским значением.