  • Новость часаКанада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Умер посол России в США Дарчиев
    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России
    Сборная России завоевала восемь золотых медалей на юношеской Олимпиаде
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    66 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    5 комментариев
    11 ноября 2026, 23:35 • Политика

    Москва начала переустройство европейской безопасности

    Москва начала переустройство европейской безопасности
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    В Абу-Даби Москва, Вашингтон и Киев обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и устройство европейской безопасности. Такое расширение повестки стало, по мнению экспертов, дипломатической победой России – ведь именно неготовность Запада учитывать интересы Москвы стала в свое время первопричиной украинского конфликта. Как военные успехи российской армии изменили ход переговоров и почему представителей ЕС не допустили к обсуждению будущей архитектуры европейской безопасности?

    В Абу-Даби завершились двухдневные переговоры России, США и Украины – впервые с февраля стороны встретились в трехстороннем формате. Одной из главных тем стала архитектура европейской безопасности, а практическим результатом – договоренность о новом масштабном обмене пленными. По оценке замглавы МИД России Сергея Рябкова, прошедшие встречи создали «основу для дальнейшей работы».

    Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Подводя итоги дискуссий, он поблагодарил руководство ОАЭ за организацию встречи и объяснил, почему обсуждение украинского урегулирования требует разговора о безопасности всего континента.

    «Конфликт на Украине показал, что вся действовавшая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо и, по сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком, пластырем тут не обойдешься», – заявил Мединский. По его словам, необходима современная и справедливая система безопасности, которая не будет строиться в ущерб отдельным государствам.

    Встреча стала важным шагом: Москва, Вашингтон и Киев впервые обсудили безопасность в Европе после завершения конфликта на Украине. «Сам факт переговоров, на которых обсуждается архитектура европейской безопасности, уже можно считать победой России. Напомню, что специальная военная операция началась во многом потому, что европейцы высокомерно отказывались обсуждать с нами эти вопросы, хотя Владимир Путин поднимал их неоднократно», – сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

    Москва предлагала пересмотреть архитектуру европейской безопасности еще в 2021 году, напоминает депутат Госдумы Александр Асафов. «И этот факт дает нам возможность полноценно обсуждать непосредственно первопричины украинского конфликта, ответственность за который лежит на плечах НАТО», – поясняет он.

    Готовность Запада к такому разговору политолог Владимир Корнилов связывает с успехами российских войск в зоне СВО. «Не стоит думать, что США, ЕС и даже Украина не понимают реального расклада на передовой. Запад прекрасно осознает: если текущая динамика российского продвижения сохранится, то Кремль совсем скоро сможет диктовать качественно иные условия мира», – говорит он.

    По мнению эксперта, особенно заметно изменение позиций на примере Европы. «Всего лишь два года назад в Брюсселе единогласно кричали о неминуемом проигрыше Москвы. Возвращение Украины к границам 1991 года и вовсе рассматривалось Старым Светом как обязательный пункт для завершения боевых действий. Сегодня же даже они пытаются наладить контакт с Владимиром Путиным», – напоминает Корнилов.

    Однако присутствие представителей европейских стран в Абу-Даби не привело к их участию в переговорах. Мединский сообщил, что российская делегация не проводила с ними встреч. «Мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – уточнил он.

    По словам помощника президента, европейские страны не предложили мирных инициатив, поэтому Москва не видит пока предмета для обсуждения с ними. «Если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы», – сыронизировал Мединский. Он также отметил, что контакты с Европой станут возможны, если «у них проснется совесть».

    Причину, по которой европейцам пока не удается включиться в диалог, Асафов видит в их подходе к урегулированию. «Места им за столом переговоров нет – они находятся на периферии, и для того, чтобы их начали слушать, странам Старого Света придется значительным образом скорректировать собственные позиции», – считает депутат.

    «В настоящий же момент усилия ЕС направлены лишь на организацию «временной передышки» для ВСУ.

    Эта логика считывается как США, так и Россией, которые осознанно отодвигают Брюссель на второй план для сохранения рациональной повестки дискуссий», – полагает Асафов.

    Матвейчев обращает внимание на иронию сложившейся ситуации: еще в 2021 году из Вашингтона и Брюсселя звучали насмешливые заявления, что европейскую безопасность могут обсуждать «только сами европейцы». «Теперь же именно Москва ведет этот диалог, в то время как представители ЕС стыдливо дожидаются новостей в лобби-баре гостиницы в Абу-Даби», – подчеркивает парламентарий.

    Работу американских участников переговоров Мединский, напротив, оценил высоко. Спецпосланников Дональда Трампа – Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера – он назвал людьми «искренними, эффективными и, что самое главное, нацеленными не на пустые разговоры, а на результат».

    Одним из конкретных результатов встречи стало достижение взаимопонимание по гуманитарному вопросу.

    «Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», – сообщил глава российской делегации.

    Член Общественной палаты России Максим Григорьев считает эту договоренность важным достижением переговоров. «Речь идет о масштабном обмене военнопленными, о точных деталях которого нам лишь предстоит узнать. Конечно, ранее уже были случаи, когда Киев срывал подобные мероприятия, но высокий уровень встречи дает надежду, что все договоренности будут выполнены», – считает он.

    В своем выступлении Мединский обозначил и еще один важный факт – позицию Москвы по территориальному вопросу: «Каждая пядь нашей земли будет России возвращена так или иначе». Позже в интервью СМИ о сказал, что Москва не обсуждает обмен территориями с Украиной. «Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий. Опять же, как ярко было сказано нашим руководителем: «Там, где ступила нога нашего русского солдата – это наше», – сказал помощник президента.

    После прошежших переговоров дальнейшие шаги России будут определяться по итогам доклада переговорной группы президенту.

    «Путин максимально оперативно получит результаты сложившихся дискуссий и на их основании примет необходимые решения о дальнейшем ходе дипломатического процессе, опираясь на интересы нашей страны», – говорит эксперт.

    В целом переговоры в Абу-Даби показывают, что дипломатическое урегулирование противоречий России и Запада развивается по сценарию, который последовательно продвигает Москва, подчеркивает политолог Петр Колчин. «Всем нашим недругам придется смириться с тем фактом, что мир меняется в результате усилий РФ», – поясняет он.

    Сдержанность российской стороны в публичных комментариях эксперт связывает с важностью обсуждаемых вопросов и стремлением сохранить условия для дальнейшей работы. «Делегация России ведет себя в высшей степени профессионально. Мы не допускаем утечек, доносим до международной общественности лишь информацию, неспособную навредить общему ходу диалога. Это наглядно показывает значимость тех тем, которые обсуждались в Абу-Даби», – заключил Колчин.

    Главное
    ЕС официально разрешил разместить персонал военной миссии на Украине
    Генсек ОДКБ: Вопрос исключения Армении из организации не поднимался на саммите
    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    РЖД изменили маршрут поезда Деда Мороза из-за обрушения моста в Поморье
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии

    Первым «Суперджетам» установят российское «сердце»

    Разработан план по сохранению парка «Суперджета» первого поколения, которые остались без доступа к французскому двигателю SaM-146. Государство заказало ОАК подготовить техническую базу по замене этого двигателя на полностью отечественный ПД-8. Это позволит сохранить значительную часть летающих ныне самолетов. Зачем авиакомпаниям менять двигатели вместо покупки «Суперджета» нового поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина во время переговоров ударила по дизельной сделке России и США

    Накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби Украина нанесла массированный удар беспилотниками по Ленинградской области. Из-за попадания дрона произошло возгорание в порту Усть-Луга, пострадали три человека. Ранее под Петербургом был атакован крупный НПЗ. Именно через балтийские терминалы российский дизель направляется в США. Какие цели преследует Украина и как это связано со встречей в Абу-Даби? Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Главные города США начинают строительство коммунизма

    В США до сих пор не могут подвести все итоги прошедших выборов, но к крупнейшим городам страны это не относится. Там уверенно выбрали своей властью крайне левых политиков, подчас – марксистов. Это называют «триумфом коммунизма», а на роль Ленина сватают мэра Нью-Йорка Мамдани. Потянет? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Сеть пыточных стала лицом Украины

      События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

      3 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      О чем будут напоминать памятники Берии

      Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

      66 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

      5 комментариев
    Перейти в раздел

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации