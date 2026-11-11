Москва начала переустройство европейской безопасности

Tекст: Олег Исайченко

В Абу-Даби завершились двухдневные переговоры России, США и Украины – впервые с февраля стороны встретились в трехстороннем формате. Одной из главных тем стала архитектура европейской безопасности, а практическим результатом – договоренность о новом масштабном обмене пленными. По оценке замглавы МИД России Сергея Рябкова, прошедшие встречи создали «основу для дальнейшей работы».

Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Подводя итоги дискуссий, он поблагодарил руководство ОАЭ за организацию встречи и объяснил, почему обсуждение украинского урегулирования требует разговора о безопасности всего континента.

«Конфликт на Украине показал, что вся действовавшая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо и, по сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком, пластырем тут не обойдешься», – заявил Мединский. По его словам, необходима современная и справедливая система безопасности, которая не будет строиться в ущерб отдельным государствам.

Встреча стала важным шагом: Москва, Вашингтон и Киев впервые обсудили безопасность в Европе после завершения конфликта на Украине. «Сам факт переговоров, на которых обсуждается архитектура европейской безопасности, уже можно считать победой России. Напомню, что специальная военная операция началась во многом потому, что европейцы высокомерно отказывались обсуждать с нами эти вопросы, хотя Владимир Путин поднимал их неоднократно», – сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Москва предлагала пересмотреть архитектуру европейской безопасности еще в 2021 году, напоминает депутат Госдумы Александр Асафов. «И этот факт дает нам возможность полноценно обсуждать непосредственно первопричины украинского конфликта, ответственность за который лежит на плечах НАТО», – поясняет он.

Готовность Запада к такому разговору политолог Владимир Корнилов связывает с успехами российских войск в зоне СВО. «Не стоит думать, что США, ЕС и даже Украина не понимают реального расклада на передовой. Запад прекрасно осознает: если текущая динамика российского продвижения сохранится, то Кремль совсем скоро сможет диктовать качественно иные условия мира», – говорит он.

По мнению эксперта, особенно заметно изменение позиций на примере Европы. «Всего лишь два года назад в Брюсселе единогласно кричали о неминуемом проигрыше Москвы. Возвращение Украины к границам 1991 года и вовсе рассматривалось Старым Светом как обязательный пункт для завершения боевых действий. Сегодня же даже они пытаются наладить контакт с Владимиром Путиным», – напоминает Корнилов.

Однако присутствие представителей европейских стран в Абу-Даби не привело к их участию в переговорах. Мединский сообщил, что российская делегация не проводила с ними встреч. «Мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – уточнил он.

По словам помощника президента, европейские страны не предложили мирных инициатив, поэтому Москва не видит пока предмета для обсуждения с ними. «Если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы», – сыронизировал Мединский. Он также отметил, что контакты с Европой станут возможны, если «у них проснется совесть».

Причину, по которой европейцам пока не удается включиться в диалог, Асафов видит в их подходе к урегулированию. «Места им за столом переговоров нет – они находятся на периферии, и для того, чтобы их начали слушать, странам Старого Света придется значительным образом скорректировать собственные позиции», – считает депутат.

«В настоящий же момент усилия ЕС направлены лишь на организацию «временной передышки» для ВСУ.

Эта логика считывается как США, так и Россией, которые осознанно отодвигают Брюссель на второй план для сохранения рациональной повестки дискуссий», – полагает Асафов.

Матвейчев обращает внимание на иронию сложившейся ситуации: еще в 2021 году из Вашингтона и Брюсселя звучали насмешливые заявления, что европейскую безопасность могут обсуждать «только сами европейцы». «Теперь же именно Москва ведет этот диалог, в то время как представители ЕС стыдливо дожидаются новостей в лобби-баре гостиницы в Абу-Даби», – подчеркивает парламентарий.

Работу американских участников переговоров Мединский, напротив, оценил высоко. Спецпосланников Дональда Трампа – Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера – он назвал людьми «искренними, эффективными и, что самое главное, нацеленными не на пустые разговоры, а на результат».

Одним из конкретных результатов встречи стало достижение взаимопонимание по гуманитарному вопросу.

«Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», – сообщил глава российской делегации.

Член Общественной палаты России Максим Григорьев считает эту договоренность важным достижением переговоров. «Речь идет о масштабном обмене военнопленными, о точных деталях которого нам лишь предстоит узнать. Конечно, ранее уже были случаи, когда Киев срывал подобные мероприятия, но высокий уровень встречи дает надежду, что все договоренности будут выполнены», – считает он.

В своем выступлении Мединский обозначил и еще один важный факт – позицию Москвы по территориальному вопросу: «Каждая пядь нашей земли будет России возвращена так или иначе». Позже в интервью СМИ о сказал, что Москва не обсуждает обмен территориями с Украиной. «Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий. Опять же, как ярко было сказано нашим руководителем: «Там, где ступила нога нашего русского солдата – это наше», – сказал помощник президента.

После прошежших переговоров дальнейшие шаги России будут определяться по итогам доклада переговорной группы президенту.

«Путин максимально оперативно получит результаты сложившихся дискуссий и на их основании примет необходимые решения о дальнейшем ходе дипломатического процессе, опираясь на интересы нашей страны», – говорит эксперт.

В целом переговоры в Абу-Даби показывают, что дипломатическое урегулирование противоречий России и Запада развивается по сценарию, который последовательно продвигает Москва, подчеркивает политолог Петр Колчин. «Всем нашим недругам придется смириться с тем фактом, что мир меняется в результате усилий РФ», – поясняет он.

Сдержанность российской стороны в публичных комментариях эксперт связывает с важностью обсуждаемых вопросов и стремлением сохранить условия для дальнейшей работы. «Делегация России ведет себя в высшей степени профессионально. Мы не допускаем утечек, доносим до международной общественности лишь информацию, неспособную навредить общему ходу диалога. Это наглядно показывает значимость тех тем, которые обсуждались в Абу-Даби», – заключил Колчин.