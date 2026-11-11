The Telegraph: Экс-генсек НАТО призвал Запад отправить войска на Украину

Tекст: Вера Басилая

Расмуссен в интервью The Telegraph призвал Запад не откладывать размещение войск на украинской территории до установления мира, передают «Вести».

Он отметил, что созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» пока больше напоминает объединение стран, которые лишь ожидают дальнейшего развития событий.

«Но сейчас она больше похожа на „коалицию ждущих“», – подчеркнул экс-генсек.

По его мнению, Парижу и Лондону следует прямо сейчас перейти к практическим действиям для размещения военного контингента, а не дожидаться официального окончания боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих в Польшу на учения по подготовке к отправке войск на Украину.

Коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.

В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для размещения европейских военных.