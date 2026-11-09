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Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
Российская делегация во главе с Мединским вылетела на переговоры в Абу-Даби
Российская делегация вылетела в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.
Делегация России в понедельник отправилась в ОАЭ, где состоится трехсторонняя встреча по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в переговорной группе.
Очередной раунд встреч представителей России, Соединенных Штатов и Украины запланирован на 10 и 11 ноября. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщал о намерении сторон обсудить гарантии безопасности, деэскалацию конфликта, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.
Кремль официально подтвердил участие российской стороны в предстоящих переговорах. Переговорную группу возглавит помощник президента России Владимир Мединский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава украинской делегации Рустем Умеров объявил об отправке представителей Киева в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров исключительно в трехстороннем формате.
На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Вашингтона на предстоящей встрече Москвы и Киева.