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    9 ноября 2026, 16:52 • Новости дня

    Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине

    Российская делегация во главе с Мединским вылетела на переговоры в Абу-Даби

    Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация вылетела в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

    Делегация России в понедельник отправилась в ОАЭ, где состоится трехсторонняя встреча по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в переговорной группе.

    Очередной раунд встреч представителей России, Соединенных Штатов и Украины запланирован на 10 и 11 ноября. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщал о намерении сторон обсудить гарантии безопасности, деэскалацию конфликта, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

    Кремль официально подтвердил участие российской стороны в предстоящих переговорах. Переговорную группу возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава украинской делегации Рустем Умеров объявил об отправке представителей Киева в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров исключительно в трехстороннем формате.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Вашингтона на предстоящей встрече Москвы и Киева.

    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    8 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    На Украине раскрыли полный состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби

    Киев определил полный состав делегации на переговоры в Абу-Даби

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) примут участие в переговорах в Абу-Даби в составе делегации под руководством руководителя службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.

    Полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби определен, ее возглавит Рустем Умеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский 24 канал.

    В делегацию также войдут Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Военное направление переговоров будут координировать Андрей Гнатов и Скибицкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавил руководитель службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Главой украинской делегации называли главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в переговорах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта

    CBS News: Трамп заявил о грядущем изменении границ Украины

    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта
    @ CBS News

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта, отметив, что границы страны претерпят изменения.

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится, однако страна приобретет «немного другие очертания», передает CBS News.

    «Я думаю, мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и в итоге они получат Украину немного другой формы», – заявил Трамп в интервью журналисту Россу Даутату.

    Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что боевых действий можно было бы избежать. По его словам, если бы он находился у власти, этот конфликт никогда бы не начался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах. В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц назвал одобрение всех стран НАТО условием для мирного соглашения по Украине.

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    9 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби пройдут исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В ближайшие дни в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоятся консультации между Россией и Украиной при посредничестве США без привлечения европейских государств, передает ТАСС.

    «То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, – это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве США», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля добавил, что американская и украинская стороны имеют собственные каналы общения для координации с европейскими партнерами. При этом он вновь акцентировал внимание на строго трехстороннем характере запланированной встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно огласить состав российской делегации на этих консультациях.

    Во вторник представитель Кремля исключил участие представителей европейских стран в урегулировании конфликта на Украине в Абу-Даби.

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    9 ноября 2026, 12:54 • Новости дня
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
    @ 60 Minutes/YouTube

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил о «большом неуважении к России», которое проявил президент Украины Владимир Зеленский на первой личной встрече с лидером России Владимиром Путиным.

    «Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, – это я», – заявил Трамп в интервью CBS News.

    Он отметил, что конфликт «никогда не случился бы» во время его предыдущего президентского срока. Трамп также упомянул о «глубокой ненависти» между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, добавив, что на их первой встрече было проявлено «большое неуважение к России». Американский лидер сообщил о предстоящей «очень важной встрече», которая начнется в субботу и продлится несколько дней.

    Как напоминает ТАСС со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналу Die Weltwoche, первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского прошла в 2019 году в Париже. Тогда Зеленский начал спорить по поводу согласованного совместного заявления.

    «Зеленский начал спорить по поводу этого совместного заявления, о его тексте. И Путин спросил его: «Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?» Это был первый опыт, довольно яркий пример», – рассказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Киева к прекращению огня и личной встрече Зеленского с Путиным. Телефонный разговор президента России с Трампом вызвал панику в окружении украинского лидера. В Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным.

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    9 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    CNN: Сотрудничество Путина и Трампа разрушает планы Запада против России

    CNN: Дизельная сделка Путина и Трампа свела на нет давление Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия президента США Дональда Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с президентом Владимиром Путиным подрывают усилия Вашингтона по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    Готовность Трампа сотрудничать с Москвой разрушает статус России как международного изгоя и сводит на нет многолетние попытки США и их союзников наказать российскую экономику, передает CNN слова аналитика.

    В 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти как со стороны правительства, так и со стороны промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

    Решение закупить дизельное топливо у России было принято незадолго до промежуточных выборов на фоне резкого роста цен на топливо, ставшего серьезной проблемой для американских избирателей. Стоимость дизельного топлива превысила шесть долларов за галлон после начала конфликта с Ираном.

    По оценкам Управления энергетической информации США, планируемый Трампом импорт 2,2 млн баррелей из России покроет лишь небольшую часть ежедневных потребностей американского транспортного сектора и не окажет существенного влияния на цены.

    Тем не менее эта сделка может стать первой в череде транзакций между двумя странами, включая проекты по созданию центров обработки данных и совместные предприятия по производству СПГ в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива. В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержания хороших отношений между лидерами России и США. Во вторник миротворческие усилия американского лидера оценил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

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    9 ноября 2026, 07:56 • Новости дня
    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией

    Politico: Стёре заявил о необходимости переговоров Европы с Россией

    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что конфликт на Украине не удастся завершить без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Для успешного урегулирования украинского конфликта европейским государствам следует начать переговорный процесс с Россией, сказал Стере в интервью Politico, передает ТАСС.

    «Мы живем месяц за месяцем и думаем, что эта война закончится, если Европа не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия», – заявил норвежский премьер.

    Глава норвежского правительства дал такой комментарий в связи со своим недавним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в преддверии новых переговоров в Абу-Даби.

    Стере подчеркнул, что возглавить диалог Европы с Москвой должна «евротройка», состоящая из Британии, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В пятницу Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к этому мероприятию в ОАЭ.

    В прошлом месяце президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по своей инициативе провели телефонный разговор с главой российского государства для обсуждения украинского конфликта.

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    9 ноября 2026, 06:54 • Новости дня
    Воронин: Соглашение с Киевом сделало Молдавию военной мишенью

    Бывший президент Молдавии Воронин раскритиковал военное соглашение с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что подписание оборонного соглашения с Украиной втягивает Кишинев в вооруженный конфликт и делает территорию страны прямой военной мишенью.

    Подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Украиной является верхом политического безумия и грубо нарушает нейтральный статус Молдавии, передает РИА «Новости».

    «Подписание военного соглашения с Украиной, координация с Киевом по системам ПВО и беспилотникам – это верх политического безумия. Если бы их головы соображали, они бы понимали: де-факто это означает втягивание нейтральной Молдавии в конфликт, что превращает нашу территорию в прямую военную мишень», – заявил Воронин.

    По словам политика, действующее руководство страны разрушило баланс, благодаря которому республика служила связующим звеном между Западом и Востоком. Депутат подчеркнул, что власти управляются извне и совершают государственное преступление, занимаясь милитаризацией вопреки закрепленному в конституции постоянному нейтралитету.

    Бывший глава государства также раскритиковал Национальную стратегию обороны, назвав ее проявлением угодничества перед Евросоюзом. Он отметил, что Брюссель поставил перед Кишиневом задачу за десять лет подняться в мировом военном рейтинге со 144-го на 134-е место. По мнению Воронина, перевод Молдавии на военные рельсы и закупка вооружений НАТО за спиной граждан являются прямым предательством национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее третий президент республики Владимир Воронин заявил о намеренной инсценировке властями Молдавии обнаружения упавших беспилотников.

    Премьер-министр Молдавии Василий Тофан выразил намерение Кишинева получить украинские перехватчики дронов.

    Молдавский премьер-министр сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере между Киевом и Кишиневом.

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    9 ноября 2026, 10:12 • Новости дня
    В Польше начались учения «коалиции желающих» с участием 11 стран

    Deutsche Welle: В Польше стартовали первые учения «коалиции желающих» у украинской границы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Первые военные маневры «коалиции желающих» с участием примерно 2,8 тыс. солдат из 11 стран, включая Германию, стартовали на польской территории примерно в 100 км от границы с Украиной.

    Около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран, включая ФРГ, приступили к первым военным маневрам «коалиции желающих» на территории Польши примерно в 100 км от границы с Украиной, пишет DW.

    Отмечается, что командно-штабные элементы в рамках данных учений будут также отрабатываться во Франции и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих в учениях в Польше. В прошлом месяце Вооруженные силы Германии выделили 10 штабных офицеров и самолеты-заправщики для первых ноябрьских учений «коалиции желающих». Летом польский премьер Дональд Туск анонсировал проведение учений по Украине с участием французских и британских войск.

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    9 ноября 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина

    Политолог Данилин: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина

    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Провал изоляции России стал результатом стратегии президента Владимира Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. Впрочем, Европа не оставит своих планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в Европе заговорили о провале изоляции России.

    «Евросоюз и мейнстримные СМИ в США начали признавать очевидное: ни о какой изоляции России не может идти и речи. И однозначное тому подтверждение – постоянные контакты президента Владимира Путина с мировыми лидерами», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, об этом свидетельствуют и проводимые в нашей стране масштабные политические и светские мероприятия, которые посещает «огромное число делегаций различных государств».

    Эксперт подчеркнул: отсутствие изоляции России стало результатом верной стратегии Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. При этом внешнеполитические успехи Москвы затрагивают многие сферы, напомнил спикер.

    В связи с этим он указал на решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    «Таким образом, европейские чиновники и прочие русофобы различного сорта, пытавшиеся уверить себя, что Россия якобы находится в изоляции, признаются миру, что это был не более чем самообман», – детализировал политолог. Впрочем, уточнил собеседник, Москве и ее партнерам не стоит обольщаться по поводу якобы отрезвления европейских «коллег».

    «Признания в провале изоляции России были сделаны на фоне подготовки к новому раунду переговоров в Абу-Даби и обсуждения потенциальной встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Мне это не кажется простым совпадением. Думаю, «явка Европы с повинной» связана лишь с нежеланием Брюсселя оказаться вне контекста главной мировой повестки», – обратил внимание спикер.

    «Наши противники не откажутся от попыток добиваться изоляции России. А нынешние внешнеполитические успехи Москвы, саммиты на высшем уровне и приглашение нашей страны на саммит G20 Брюссель и его заокеанские партнеры воспринимают как личное поражение», – подчеркнул Данилин.

    Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал своих европейских коллег отказаться от попыток изоляции России. В интервью изданию Politico он напомнил про свой состоявшийся телефонный разговор с Путина с участием президента Финляндии Александра Стубба.

    90-минутная беседа трех политиков ошеломила и огорчила некоторых соседей, таких как Дания и Латвия. Стере же выступил в защиту работы прямого канала связи с Кремлем. «Давайте признаем: он не изолирован», – подчеркнул норвежский премьер.

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, указал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, ранее контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, но разговор Путина со Стуббом одобрили 75% финнов.

    Действия Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с Путиным подрывают усилия по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    По его словам, в 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти со стороны правительства и промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

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    9 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области

    Минобороны: ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области

    ВС России освободили село Васильковое в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения российской группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.

    ВС России также нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы и Подгавриловка в Днепропетровской области, Таврийское, Новорозовка и Новониколаевка в Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих и 11 автомобилей, сообщило ведомство в сводке в Max.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 35 военнослужащих и 13 автомобилей.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры, цеха по производству беспилотников, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 137 районах.

    Средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS и 680 беспилотников.

    Подразделения группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским войскам в Харьковской, Сумской областях и ДНР. Общие потери ВСУ на этих направлениях составили более 935 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская армия нанесла удары по украинским объектам энергетики и местам производства беспилотников.

    В среду ВС России начали наступление у Юрковки на фронте около 30 км.

    Напомним, за октябрь российские силы взяли под контроль 39 населенных пунктов, большая часть которых расположена в Харьковской области.


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    9 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в переговорах в Абу-Даби вполне естественно, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Участие еще одного моего заместителя, кроме Михаила Галузина, участие Сергея Рябкова, который курирует вопросы Северной Атлантики, вопросы контроля над вооружениями в самом широком плане, и который, кстати, значительную часть своей карьеры провел по проблематике ОБСЕ, оно вполне естественно», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспой. Его цитирует РИА «Новости».

    Министр отметил, что предложение переговорщиков, назначенных президентом США Дональдом Трампом, вынести на первый план повестки дня вопросы коллективной безопасности можно только приветствовать.

    Он добавил, что переговоры посвящены согласованию принципов, которые будут одобрены в завершение процесса полноценного урегулирования конфликта.

    Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об исключительно трехстороннем формате предстоящих переговоров в Абу-Даби при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов назвал неуместным участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби.

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    9 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Politico: В Европе нет единства по вопросу о переговорах с Россией
    Politico: В Европе нет единства по вопросу о переговорах с Россией
    @ OLE BERG-RUSTEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским лидером Владимиром Путиным обострил разногласия среди европейских стран по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Европейские государства разошлись во мнениях относительно того, кто должен представлять континент на будущих мирных переговорах, пишет Politico. Лидеры стран Евросоюза планируют обсудить этот вопрос на неформальном саммите в Дублине на текущей неделе, однако достижение консенсуса маловероятно.

    Решение позвонить в Москву было продиктовано опасениями Хельсинки и Осло, что США могут заключить сделку без учета интересов Европы. «Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами в поддержке Украины, но единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона», – заявил Стёре. По его словам, попытки прекратить конфликт путем отказа от диалога являются иллюзией.

    Во время полуторачасовой беседы Стубб и Стёре передали Путину позицию президента Украины Владимира Зеленского о необходимости деэскалации и обсуждения границ на уровне лидеров. Кроме того, стороны затронули вопрос безопасности в Балтийском море. Норвежский премьер охарактеризовал реакцию президента России как рациональную и профессиональную, отметив его готовность к переговорам в Абу-Даби, куда отправятся представители Дональда Трампа.

    Инициатива северных стран вызвала резкую критику со стороны других европейских политиков. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал не брать на себя роль посредника, а главы правительств Дании и Швеции Метте Фредериксен и Ульф Кристерссон обвинили коллег в нарушении единства и умиротворении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал невозможным завершение украинского конфликта без переговоров европейских стран с Россией. В СМИ появилась информация о многомесячном тайном обсуждении лидерами Финляндии и Норвегии возможности телефонного разговора с Москвой. На прошлой неделе МИД России объяснил недовольство Евросоюза этим звонком противоречием западному курсу на затягивание боевых действий.

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    8 ноября 2026, 17:51 • Новости дня
    Днепропетровск заволокло густым дымом после пожара

    Днепропетровск затянуло дымом из-за возникшего в городе пожара

    Tекст: Дарья Григоренко

    Город Днепропетровск на юго-востоке Украины затянуло густым дымом в результате начавшегося там пожара, сообщает украинское издание «Телеграф».

    Облако дыма нависло над жилыми районами Днепропетровска, передает РИА «Новости».

    «Днепр затянуло дымом… Над городом поднялось огромное облако, которое видно над жилыми кварталами», – говорится в сообщении.

    Уточняется, что причиной задымления стал возникший в городе пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Днепропетровске и его окрестностях после ударов российских войск по предприятиям произошли пожары.

    В сентябре черный дым окутал Одессу на юге Украины из-за пожара в окрестностях города.

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    9 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    Италия возмутилась незаявленным фингигантом BlackRock на переговорах по Украине

    Il Fatto Quotidiano: BlackRock тайно участвовала в переговорах по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский финансовый гигант BlackRock принял непубличное участие в международной встрече в Брюсселе, посвященной восстановлению Украины после завершения конфликта, однако Италия этим возмутилась.

    В Брюсселе состоялась международная встреча, на которой присутствовали делегации из США, Великобритании, Германии и Украины. В переговорах о будущих экономических возможностях восстановления страны непублично участвовал финансовый гигант BlackRock, пишет Il Fatto Quotidiano.

    «Бизнес есть бизнес, особенно когда речь идёт о войне. Будь то владение крупными долями в компаниях, находящихся на передовой и поддерживающих израильские операции в Газе, или попытка получить долю в будущем восстановлении Украины, только такие компании, как BlackRock, не упускают такой возможности», – отмечает издание.

    Инвестиционная компания уже оказывает поддержку израильским операциям в секторе Газа, а теперь присматривается к экономическим выгодам на Украине. В официальных сообщениях по итогам встречи участие фонда старались не раскрывать.

    После завершения мероприятия премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила председателю Европейского совета Антониу Коште письмо с критикой переговорных инициатив объединения.

    «Пусть раз и навсегда будет определено, кто сидит за столом переговоров от имени Европейского союза и с какими полномочиями. Беспорядочные действия и инициативы, которые следуют одна за другой и пересекаются, не помогут нам ни в отношениях с нашими партнерами, ни в том, чтобы убедить наших противников прекратить бессмысленную агрессию», – приводит заявление Мелони ИноСМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мелони призвала страны Евросоюза обсудить кандидатуру представителя на переговорах по Украине. Глава Минобороны Италии Крозетто призвал продлить военную помощь Украине на год.

    В начале года глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк стал консультантом Вашингтона по экономическим вопросам в рамках группы по украинскому урегулированию.

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