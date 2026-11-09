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Мишустин раскрыл объем списанных регионам долгов с начала года
Мишустин: Правительство списало регионам 300 млрд рублей долгов с начала года
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с начала года правительство России списало субъектам 300 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам в рамках инициативы президента.
По словам Мишустина, в рамках инициативы президента по облегчению долгового бремени правительство России спишет почти 12,5 млрд рублей задолженности семи субъектам Федерации, передает ТАСС.
«Механизм на практике доказал свою эффективность, и использование его постоянно расширяется: только с начала этого года вышло на уровень 300 млрд рублей», – заявил премьер.
Решение касается Бурятии, Забайкальского края, Кировской, Новгородской, Пензенской и Псковской областей, а также Чукотского автономного округа. По словам Мишустина, высвобожденные средства позволят регионам реализовать мастер-планы городов Дальнего Востока и Арктической зоны, построить школы и кампусы. Кроме того, часть денег направят на поддержку участников специальной военной операции и их семей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Министерство финансов анонсировало перераспределение 300 млрд рублей благодаря пересмотру сроков погашения задолженностей регионов.
В мае кабинет министров запланировал простить две трети задолженности по займам шести субъектам Федерации.
В апреле 16 российских регионов получили списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам.