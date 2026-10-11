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Руанда предложила России строить заводы для производства удобрений
Руанда предложила России строить заводы удобрений
Власти Руанды предложили российскому бизнесу инвестировать в строительство предприятий по производству минеральных удобрений на территории африканской страны, о чем сообщил посол Руанды в России Джозеф Нзабамвита.
«Еще одна сфера – промышленное развитие. Мы приглашаем компании из России инвестировать в горнодобывающую отрасль Руанды. Мы заинтересованы в закупке минеральных удобрений, но лучшим вариантом было бы инвестировать в строительство заводов по их производству непосредственно в Руанде», – приводит ТАСС слова дипломата на полях IX Международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».
Господин Нзабамвита уточнил, что в случае реализации предложения процесс стал бы более эффективным и экономически выгодным для компаний российского региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Руанда подтвердила участие своего президента в саммите Россия – Африка.
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