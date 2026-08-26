Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
Козлов: В России есть уникальные запасы лопаритовых руд
В Мурманской области находится единственное в стране месторождение, где добывают и перерабатывают уникальные лопаритовые руды, содержащие стратегически важные металлы, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
«Здесь в первую очередь стоит выделить уникальные лопаритовые руды, которые являются источником сразу трех стратегически важных полезных ископаемых: ниобия, редкоземельных металлов и тантала», – сказал Козлов, передает РИА «Новости».
Эти руды добываются и перерабатываются только в России, на Ловозерском месторождении.
Кроме того, министр обратил внимание на сынныритовые руды. Этот нетрадиционный вид минерального сырья служит базой для получения глинозема и калийных удобрений.
Первое месторождение таких руд под названием Калюмное было поставлено на государственный баланс в 2021 году и располагается в Бурятии.
Ранее в Роснедрах оценили потенциал Ловозерского и Томторского месторождений для полного обеспечения мирового рынка редкоземельными металлами.
Общие запасы 29 видов редких металлов в стране достигают 658 млн тонн.
К 2030 году Россия прекратит зависимость от зарубежных поставок тантала и ниобия.