Козлов: В России есть уникальные запасы лопаритовых руд

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Здесь в первую очередь стоит выделить уникальные лопаритовые руды, которые являются источником сразу трех стратегически важных полезных ископаемых: ниобия, редкоземельных металлов и тантала», – сказал Козлов, передает РИА «Новости».

Эти руды добываются и перерабатываются только в России, на Ловозерском месторождении.

Кроме того, министр обратил внимание на сынныритовые руды. Этот нетрадиционный вид минерального сырья служит базой для получения глинозема и калийных удобрений.

Первое месторождение таких руд под названием Калюмное было поставлено на государственный баланс в 2021 году и располагается в Бурятии.

Ранее в Роснедрах оценили потенциал Ловозерского и Томторского месторождений для полного обеспечения мирового рынка редкоземельными металлами.

Общие запасы 29 видов редких металлов в стране достигают 658 млн тонн.

К 2030 году Россия прекратит зависимость от зарубежных поставок тантала и ниобия.