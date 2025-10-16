Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Суд разрешил изымать автомобили у пьяных водителей России
В России допускается конфискация транспортных средств у водителей, повторно пойманных за рулем в нетрезвом виде, независимо от их дохода, такое решение вынес Третий кассационный суд общей юрисдикции.
Суд рассмотрел дело водителя, которого дважды задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения, передает РИА «Новости».
В первый раз нарушитель получил административное наказание, во второй раз против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, лишил водительских прав на два года и конфисковал автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 в пользу государства.
Водитель попытался обжаловать решение, добиваясь возвращения автомобиля, но безуспешно. Суд оставил приговор в силе и разъяснил, что за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное нарушение или отказ от медосвидетельствования, предусмотрена конфискация транспортного средства.
Суд указал, что норма закона применяется вне зависимости от материального положения или условий жизни осужденного. Для изъятия автомобиля достаточно двух обстоятельств: транспортное средство принадлежит осужденному, и оно использовалось при совершении преступления.
