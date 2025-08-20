Верховный суд разрешил краткосрочную аренду жилья

Tекст: Алексей Дегтярев

Такой вид деятельности, согласно определению суда, не считается предоставлением гостиничных услуг, если жилье сдается для проживания, а не для размещения гостей по гостиничным стандартам, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Поводом для разъяснения стал иск прокуратуры к жителю поселка Шерегеш Олегу Мальцеву, деятельность которого была ранее признана незаконной тремя судебными инстанциями.

Надзорный орган настаивал, что Мальцев использует свой дом как гостиницу, нарушая права неопределенного круга лиц. Верховный суд отменил вынесенные решения и отправил дело на новое рассмотрение.

В определении Верховного суда говорится, что договоры краткосрочного найма жилья не нарушают положения Гражданского и Жилищного кодексов Российской Федерации. Собственники имеют право сдавать дома на сутки или недели, получая доход без ограничений по срокам.

