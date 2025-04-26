Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны против группы

Верховный суд признал самообороной убийство напавших при угрозе детям

Tекст: Денис Тельманов

Верховный суд России вынес разъяснение о применении ножей для самообороны, если нападавших несколько и существует опасность для детей, передает РИА «Новости».

Поводом стало дело жителя Твери, на которого во дворе его дома напали трое мужчин с палками, когда он держал свою маленькую дочь на руках. Мужчина схватил нож и нанес удары нападавшим, в результате чего все трое скончались.

Следствие первоначально предъявило ему обвинение по статье убийства, однако суд признал его действия самообороной. Пострадавшие оспорили решение, дойдя до Верховного суда, но высшая инстанция оставила оправдательный приговор в силе.

В Верховном суде подчеркнули, что агрессивное поведение нападавших, их численность, применение оружия и угроза детям позволяли мужчине действовать для защиты семьи. Дело включено в судебный обзор для единообразного применения подобных решений в будущем.



Как писала газета ВЗГЛЯД, родные Михаила Хачатуряна заявили о намерении обжаловать его посмертное осуждение за насилие над дочерями, а его сестра Наира подчеркнула несогласие семьи с приговором.

В другом деле эксперты отметили, что если будет доказано, что 15-летняя школьница, убившая отца, действовала в пределах необходимой обороны, она может быть признана невиновной и даже потерпевшей, как это было в деле сестер Хачатурян, которых признали жертвами домашнего тирана.

В то же время суд Нижегородской области смягчил приговор охраннику Павлу Червякову, заменив ему срок в пять с половиной лет колонии на год ограничения свободы за убийство наркомана, напавшего на детский лагерь.

