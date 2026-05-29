Госавтоинспекцию решили допустить к техосмотру транспорта с опасными грузами
Сотрудники Госавтоинспекции с 2028 года получат право участвовать в техническом осмотре транспорта, перевозящего опасные грузы. Соответствующее положение включено в план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Нововведение вступит в силу в 2028 году, передает ТАСС.
«Законодательное закрепление наделения сотрудников Госавтоинспекции полномочиями по участию в техническом осмотре транспортных средств, предназначенных для перевозок опасных грузов», – говорится в тексте документа. Разработать необходимый проект федерального закона поручено министерству внутренних дел.
Данная мера станет частью масштабного комплекса шагов по повышению безопасности транспортных средств. План также предусматривает подготовку других инициатив, направленных на совершенствование процедуры технического осмотра на дорогах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские власти заложили в новую дорожную стратегию модернизацию системы техосмотра автомобилей к 2028 году.
Неделей ранее правительство утвердило масштабный план мероприятий для реализации данной концепции.
В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о повышении безопасности дорожного движения до 2030 года.