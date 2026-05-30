В парламенте Ирана пообещали России особые условия в Ормузском проливе

Глава комитета парламента Ирана Азизи: Россия получит особое внимание в Ормузе

Tекст: Антон Антонов

«Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», – приводит слова Азизи РИА «Новости».

Парламентарий отметил постоянную поддержку со стороны обеих стран в самые сложные для Ирана времена. Именно поэтому торговым судам и танкерам двух государств обеспечат повышенное внимание при организации безопасного судоходства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил, что перевел управление судоходством в Ормузском проливе на постоянную основу. Иранское руководство разработало специальный маршрут для коммерческих кораблей стран-партнеров.

Месяцем ранее власти Ирана ввели исключения из новых сборов за проход для дружественных государств, включая Россию.