Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Пентагон сообщил о 365 пострадавших военных США в операции против Ирана
Общее число пострадавших американских военных в ходе операции против Ирана достигло 365 человек, сообщил Пентагон.
Согласно официальной статистике на 3 апреля, в военно-морском флоте зафиксировано 63 раненых, в военно-воздушных силах – 36, в морской пехоте – 19, а в сухопутных войсках – 247 человек. Пентагон уточнил, что официальное число погибших среди американских военных не изменилось и составляет 13 человек, передает РИА «Новости».
В то же время в Корпусе стражей исламской революции ранее заявляли, что общие потери вооруженных сил США и Израиля, включая погибших и раненых, превышают 680 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что американская армия одержала победу над Ираном. США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.