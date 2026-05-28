Шойгу заявил о фактической войне десятков стран против России

В США набирает популярность переработка умерших в компост для растений

The Washington Post сообщила о растущем в США тренде на переработку человеческих тел в почву

В Мэриленде легализовали новый экологичный способ похорон – человеческое компостирование, при котором тело за несколько недель превращается в почву, которую затем можно передать семье или использовать в мемориальном саду. Формат быстро набирает популярность в США на фоне роста интереса к «зеленым» похоронным практикам, пишет The Washington Post.

Компания Earth Funeral называет процесс «трансформацией в почву». Стоимость услуги составляет около шести тыс. долларов. Для сравнения, традиционные похороны в США в среднем обходятся примерно в 8,3 тыс. долларов без учета дополнительных расходов на кладбище, а кремация – около 6,3 тыс. долларов.

В ходе процедуры тело помещают в специальный герметичный контейнер вместе с древесной щепой, мульчей и полевыми цветами. Через 30–45 дней останки превращаются в 90–110 кг компоста, который родственники могут использовать для посадки деревьев в мемориальных садах или передать природоохранным организациям.

По словам главы компании Тома Харриса, процесс основан на естественном разложении органики в ускоренном и контролируемом формате. Внутри контейнеров поддерживаются определенные температура, влажность и уровень кислорода, а микроорганизмы перерабатывают органические ткани в питательный грунт.

Новый центр компании открылся в городе Элкридж неподалеку от Балтимора. В помещении площадью более 3,4 тыс. кв. метров размещены 126 капсул для компостирования. Также предусмотрены отдельные комнаты для прощания родственников с умершими.

Популярность подобных методов захоронения растет на фоне интереса американцев к экологичным практикам. По данным Национальной ассоциации руководителей похоронных бюро США, в 2025 году кремацию выбирали около 64% жителей страны, тогда как традиционное захоронение – лишь 32%. Эксперты отмечают, что обычные похороны подвергаются критике из-за использования химикатов для бальзамирования, металлических гробов и значительных земельных ресурсов. Кремирование также вызывает вопросы из-за выбросов загрязняющих веществ и использования ископаемого топлива.

Среди сторонников нового подхода – 84-летний ветеран ВВС США Дэйв Бурмейер из штата Вирджиния. Он рассказал, что после изучения технологии решил вместе с супругой оформить договор на «компостирование» после смерти. По его словам, идея показалась ему «простым, честным и естественным способом» обращения с телом.

В Мэриленде «компостирование» было разрешено после подписания в 2024 году соттветствующего закона. Документ также одобрил так называемую «водную кремацию» – растворение тела при помощи щелочного гидролиза.

При этом у технологии остаются и критики. Некоторые представители экологических организаций считают, что у такого вида захоронения все же остается углеродный след, если тела нужно перевозить в штаты, где такая процедура разрешена. Альтернативой они считают простые природные захоронения без бальзамирования, металлических гробов и бетонных склепов, когда тело хоронят в биоразлагаемой оболочке или деревянном контейнере.

