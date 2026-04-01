Замсекретаря СБ Венедиктов: 56 стран действуют против России на Украине
Свыше полусотни западных государств действуют на украинской территории против России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
«Обострился весь спектр вызовов и угроз международной безопасности, подорвана международно-правовая система, нарушена стратегическая стабильность. Продолжаются боевые действия на Украине, где против России скоординированно действуют 56 западных стран», – цитирует Венедиктова ТАСС.
МИД предупреждал о готовности квалифицировать размещение западных военных объектов на Украине как иностранную интервенцию, несущую угрозу безопасности России.
Западные СМИ отреагировали тревогой на заявление Москвы о возможности удара по войскам «коалиции желающих» в случае их размещения на украинской территории.