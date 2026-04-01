    Последняя легитимная власть Украины разваливается без взяток в конвертах
    Руководство Польши решило пройти тренировку на случай начала войны
    Еврокомиссия призвала страны ЕС начать экономить дизель и авиатопливо
    Врачи объяснили причину появления весной фантомных зубных болей
    Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» произошел из-за утечки газовой смеси
    Китай и Пакистан предложили план мира на Ближнем Востоке
    Путин: К 2030 году число беспилотных грузовиков в России превысит четыре тысячи
    Суд Амстердама обязал сквоттеров покинуть здание торгпредства России
    Мужа экс-главы Министерства внутренней безопасности США уличили в переодевании в женщину
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    1 апреля 2026, 05:26 • Новости дня

    Замсекретаря СБ Венедиктов: 56 стран действуют против России на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Свыше полусотни западных государств действуют на украинской территории против России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    «Обострился весь спектр вызовов и угроз международной безопасности, подорвана международно-правовая система, нарушена стратегическая стабильность. Продолжаются боевые действия на Украине, где против России скоординированно действуют 56 западных стран», – цитирует Венедиктова ТАСС.

    МИД предупреждал о готовности квалифицировать размещение западных военных объектов на Украине как иностранную интервенцию, несущую угрозу безопасности России.

    Западные СМИ отреагировали тревогой на заявление Москвы о возможности удара по войскам «коалиции желающих» в случае их размещения на украинской территории.

    31 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порт Усть-Луга после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов получил повреждения, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил глава региона в Max.

    Также он сообщал, что всего над областью за ночь поразили 38 БПЛА.

    Напомним, всего за ночь над Россией нейтрализовали 92 украинских беспилотника.

    31 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью Ленинградская область подверглась атаке с применением дронов FP-1, которые были запущены через воздушный коридор, открытый Прибалтикой, в результате чего пострадали три человека, включая двух детей.

    Минувшей ночью ВСУ осуществили атаку на Ленинградскую область с использованием дронов FP-1, передает канал «360» со ссылкой на Shot. Отмечается, что воздушный коридор для украинских БПЛА был открыт странами Прибалтики.

    Источник уточняет: «Дроны модели FP-1 обладают дальностью полета около 1200 километров, их длина составляет 3,5 метра».

    По информации Shot, ранее эти беспилотники уже появлялись в воздушном пространстве стран НАТО, а один из них даже врезался в трубу эстонской электростанции. Зафиксированы также падения украинских дронов на территории Латвии.

    В результате атаки 31 марта пострадали три человека, среди них двое детей. Ограничения вводились в аэропорту Пулково, а также есть подтверждения повреждений в порту Усть-Луга и поселке Молодцово Кировского района.

    Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш опроверг сообщения о предоставлении воздушного пространства Польши для действий против России.

    Власти сообщили, что над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.

    Порт Усть-Луга получил повреждения после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    31 марта 2026, 12:21 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь подтвердила уклонение Зеленского от призыва

    Мендель сообщила о четырех случаях уклонения Зеленского от срочной службы

    Бывшая пресс-секретарь подтвердила уклонение Зеленского от призыва
    Tекст: Вера Басилая

    До вступления в должность президента Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военной службы, когда получал повестки из военкомата, сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

    Владимир Зеленский в молодости четырежды уклонялся от военной службы, когда его призывали, сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, передает ТАСС.

    Так Мендель прокомментировала сравнение Зеленского с бывшим премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем, который участвовал в нескольких войнах.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти страны ужесточают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли избежать службы, а в соцсетях регулярно появляются видео насильственных задержаний уклонистов и конфликтов с военкоматами.

    Многие мужчины стараются покинуть страну, несмотря на угрозу для собственной жизни. Между тем, местные СМИ отмечают, что власти готовят новые правила мобилизации, особенно для жителей крупных городов, включая Киев, а на улицах столицы значительно увеличилось количество патрулей и случаев насильственной мобилизации.

    Российские силовики заявили об уклонении Зеленского от призыва в армию и игнорировании им повесток во времена президентства Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил о четырехкратном игнорировании повесток военкомата Владимиром Зеленским в 2014–2015 годах.

    Между тем, на Украине вступил в силу подписанный Владимиром Зеленским закон об ужесточении всеобщей мобилизации, после чего военкоматы начали массовые рейды с применением силы.


    31 марта 2026, 09:46 • Новости дня
    Украинские беспилотники в небе над Эстонией сочли «сбившимися с курса»

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько беспилотников, предположительно украинского происхождения, были замечены ночью в понедельник в небе над Эстонией и зафиксированы радарами и истребителями, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Украинские дроны, которые сбились с курса, ночью проникли в воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR. Об этом сообщил полковник Уку Арольд, начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии.

    По его словам, летательные аппараты были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями.

    «С большой вероятностью сегодня ночью мы имели дело именно со сбившимися с курса украинскими дронами», – отметил Арольд.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев может использовать территории балтийских стран для пролета беспилотников «втемную». Он подчеркнул, что киевский режим известен использованием нефтепроводов и газопроводов для устрашения стран ЕС, а также способен использовать и другие страны ЕС и НАТО в своих интересах.

    Губернатор граничащей с Эстонией Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что к 6.00 мск над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА. Порт Усть-Луга после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов получил повреждения.

    Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    В ночь на 25 марта беспилотник в Эстонии задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере и проник в воздушное пространство страны со стороны России.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объяснил отказ сбивать нарушивший границу дрон опасением эскалации конфликта с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.


    31 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт в Московской области
    ФСБ предотвратила теракт в Московской области
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Подмосковье предотвращен террористический акт, злоумышленник, работавший на предприятии оборонно-промышленного комплекса, уничтожен, сообщили в ФСБ.

    Подозреваемым оказался гражданин России, он работал на территории этого предприятия ОПК, по заданию киевского режима он планировал теракт, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленника попытались задержать в момент изъятия самодельного взрывного устройства, он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.

    «На месте происшествия изъято готовое к применению взрывное устройство, закамуфлированное в корпус пауэрбанка», – указали в ФСБ.

    СВУ состояло из пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу.

    Также изъят сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему.

    Отмечается, что боевик сам через Telegram связался с представителем украинских спецслужб, он действовал по их инструкциям. Он контролировал и закладывал схроны со средствами поражения, совершал поджоги релейных шкафов на ж/д путях, а также проводил разведку объектов ТЭК и ОПК в Москве и области.

    Ранее ФСБ предотвратила в Ставрополе теракт против сотрудника правоохранительных органов.

    Кроме того, ФСБ сорвала атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области.

    31 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Кремль пригрозил мерами, если страны ЕС дали Украине коридор для ударов по России
    Кремль пригрозил мерами, если страны ЕС дали Украине коридор для ударов по России
    Tекст: Вера Басилая

    Россия примет необходимые меры, если подтвердится предоставление странами Евросоюза воздушного пространства для ударов украинских беспилотников по территории Северо-Западной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия примет меры, если страны Евросоюза предоставили свое воздушное пространство для ударов украинских беспилотников по Северо-Западу России, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, мы считаем, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной, террористической деятельности против России, это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, ситуация пристально отслеживается, и Москва не оставит подобные действия без ответа.

    Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш заявил об отсутствии фактов предоставления польского воздушного пространства для действий против России.

    Песков отмечал возможность использования Киевом территорий балтийских стран для пролета беспилотников «втемную» и втягивания других стран ЕС и НАТО в свои интересы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.

    31 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Польша опровергла использование воздушного пространства против России

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш заявил, что сообщения о предоставлении воздушного пространства Польши для действий против России не соответствуют действительности.

    По словам Клиша, Польша не предоставляла свое воздушное пространство для действий против России, передает ТАСС.

    «Информация о якобы предоставлении польского воздушного пространства для действий против Российской Федерации полностью ложная и не имеет никакого подтверждения», – заявил генерал.

    Клиш отметил, что в восточных районах Польши введена запретная для полетов зона сроком с 10 марта до 9 июня 2026 года. Она действует на все воздушные суда, которые летают ниже 3 км, и работает круглосуточно. Исключения сделаны для гражданской и санитарной авиации, однако им необходимо получать специальное разрешение на пролет над этой территорией.

    Он пояснил, что подобные меры носят исключительно превентивный характер. По его словам, они направлены на обеспечение безопасности жителей, а также для защиты важной государственной инфраструктуры.

    Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.

    31 марта 2026, 18:16 • Новости дня
    Зеленский заявил об полученном требовании вывести ВСУ из Донбасса за два месяца
    Зеленский заявил об полученном требовании вывести ВСУ из Донбасса за два месяца
    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса, иначе условия мирного соглашения изменятся.

    Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления в Буче, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил: «Пока то, что хочет Россия, и то, что говорят нам партнеры, они видят окончание войны, или горячей стадии войны, когда Украина выйдет с востока. Вопрос в том, что уже новые сроки… У Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится». Он уточнил, что если Киев не выведет войска из Донбасса за этот срок, Россия установит контроль над этими территориями и условия мирного соглашения станут менее выгодными для Украины.

    Зеленский не ответил прямо, будет ли Киев рассматривать предложенные Москвой условия, но выразил сомнение в том, что российская армия способна освободить удерживаемые украинскими формированиями территории Донбасса за два месяца.

    Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что прекращение боевых действий возможно только при выводе украинских войск из Донбасса.

    Президент России Владимир Путин также заявлял, что конфликт завершится, когда украинские подразделения покинут занимаемые территории, иначе Россия продолжит добиваться целей спецоперации военным путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский стремится к перемирию из-за неблагоприятной для Киева обстановки на линии фронта. Песков также напомнил, что промедление с мирным урегулированием приведет к ухудшению условий для Киева.

    31 марта 2026, 08:15 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии пожаловалась на испорченный выходной из-за украинских БПЛА

    Глава МИД Финляндии Валтонен пожаловалась на испорченный выходной из-за БПЛА

    Глава МИД Финляндии пожаловалась на испорченный выходной из-за украинских БПЛА
    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен рассказала о том, как украинские беспилотники нарушили спокойствие и повлияли на ее планы на выходных.

    Появление украинских беспилотников в воздушном пространстве страны принесло лишь проблемы, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что ее выходной был полностью испорчен необходимостью реагировать на ситуацию с дронами.

    «В расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушел на охоту за беспилотниками», – рассказала министр в интервью.

    Валтонен также добавила, что уже на прошлой неделе в Прибалтике были замечены украинские БПЛА, из-за чего их появление в Финляндии было только вопросом времени. Министр подчеркнула, что удивление не было стопроцентным, однако никто не мог предугадать, когда и каким образом это произойдет.

    Ситуация с украинскими дронами вызвала обеспокоенность в финских властях и стала поводом для пересмотра мер безопасности на границе.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотником, запущенным с территории Украины.

    Военно-воздушные силы Финляндии установили, что один из упавших в районе Коуволы беспилотников принадлежал Украине.

    Финские власти не стали открывать огонь по украинским беспилотникам, так как они не представляли угрозы.

    Политолог Станислав Ткаченко заявил, что динамика украинского конфликта пугает финнов.

    31 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Декларация о доходах Зеленского за 2025 год исчезла из реестра

    Tекст: Валерия Городецкая

    Декларация главы киевского режима Владимира Зеленского о доходах за 2025 год, опубликованная 30 марта в едином реестре деклараций, исчезла из открытого доступа.

    Попытка просмотреть документ сейчас приводит к сообщению «Документ не найден», а все внешние ссылки, в том числе размещенные в украинских СМИ, не работают, передает РИА «Новости».

    При этом более ранние декларации Зеленского, а также документы, опубликованные после исчезнувшей декларации, по-прежнему доступны для просмотра.

    По сведениям, опубликованным агентством, за 2025 год Зеленский задекларировал доходы свыше 160 тыс. долларов. В частности, его зарплата составила 336 тыс. гривен, или 7,65 тыс. долларов. Большую часть других доходов составляют поступления от аренды имущества, выплат по облигациям и процентов по банковским вкладам.

    На счетах в банках у Зеленского числятся 1,86 млн. гривен (42,4 тыс. долларов), 38,18 тыс. долларов и более 357 тыс. евро. Помимо этого, наличными у него хранится 595 тыс. долларов и 1 тыс. евро.

    Ранее Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными.

    31 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    Последователи Эскобара засветились среди наемников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Последователи колумбийского наркобарона Пабло Эскобара появились в рядах ВСУ.

    Последователи известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара были замечены среди наемников, воюющих на стороне ВСУ, передает РИА «Новости». На определённых интернет-ресурсах структуры, занимающейся вербовкой иностранцев для участия в боевых действиях на Украине, появилось интервью с бразильским боевиком из украинской бригады «Хартия».

    На его военной форме был замечен шеврон с портретом самого Эскобара, а также вооружёнными людьми и пачками денег, что отсылает к преступной деятельности картеля. На шевроне также упоминается Медельин – город в Колумбии, где родился наркобарон, и 1992 год, когда Эскобар совершил побег из тюрьмы.

    Пабло Эскобар остаётся одной из самых известных фигур преступного мира Южной Америки. По данным издания, его криминальная деятельность привела к гибели около 4 тыс. человек, а сам он был ликвидирован при попытке ареста в 1993 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил о вербовке украинскими властями наемников из колумбийских и мексиканских наркокартелей через компанию из Медельина.

    Военный эксперт Виталий Киселев сообщил о стягивании в Харьков до полутора тысяч колумбийских наемников и об их обучении применению беспилотников и тактике боя в городе.

    Колумбийские вооруженные группировки, по данным эксперта, создали на Украине криминальный бизнес, использующий войну для наемничества, наркотрафика и поставок взрывчатки и компонентов беспилотников в Колумбию.

    31 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков заявил о попытках Киева добиться любого перемирия на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский стремится к перемирию из-за неблагоприятной для Киева обстановки на линии фронта.

    Песков заявил, что Владимир Зеленский сейчас пытается добиться перемирия, поскольку ситуация на фронтах складывается не в пользу Киева, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, украинский лидер говорил о готовности к любому перемирию, включая пасхальное, чтобы стабилизировать положение.

    Песков отметил, что киевский режим остро нуждается в перемирии, потому что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения. Он добавил, что эта динамика фиксируется как российскими, так и зарубежными специалистами.

    Пресс-секретарь президента особо подчеркнул, что Москва не приемлет перемирия и считает необходимым достижение мира на Украине.

    «Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, с тем чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», – заявил Песков.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня на пасхальные праздники.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что предложение Зеленского о пасхальном перемирии следует воспринимать с осторожностью.

    31 марта 2026, 14:23 • Новости дня
    Операторы дронов зафиксировали тяжелое положение ВСУ под Харьковом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские операторы беспилотников из группировки войск «Север» фиксируют крайне сложное положение украинских подразделений на харьковском направлении.

    По их данным, из-за сбоев в логистических цепочках бойцы ВСУ на отдельных участках фронта вынуждены неделями обходиться без продовольствия и средств обогрева, передают «Вести».

    Как уточняют СМИ, данные объективного контроля позволяют в режиме реального времени отслеживать ситуацию с помощью дронов. Разведка подчеркивает, что логистика снабжения украинских войск здесь практически парализована.

    Отмечается, что аналогичные трудности с обеспечением продуктами и ресурсами испытывают украинские подразделения и на других направлениях фронта.

    Ранее бойцы «Севера» лишили снабжения ВСУ в Харьковской области.

    31 марта 2026, 17:58 • Новости дня
    В МИД объяснили выбор Женевы для переговоров по Украине

    Тяпкин: Женева была выбрана для встречи по Украине из логистических соображений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры по Украине, прошедшие в Женеве, были обусловлены лишь вопросами логистики, а не признанием нейтралитета Швейцарии, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

    По словам Тяпкина, проведение одного из раундов переговоров в Женеве объясняется исключительно стечением логистических обстоятельств, и это не связано с признанием Швейцарии в качестве посредника, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Москва не изменила своей оценки относительно отхода Швейцарии «от принципов и традиций нейтралитета».

    Тяпкин подчеркнул, что, по мнению российской стороны, от прежнего реноме неангажированной швейцарской переговорной площадки «де-факто ничего не осталось».

    Напомним, в феврале в Женеве прошли трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Владимир Зеленский счел итоги переговоров в Женеве недостаточными.

    31 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    ФСБ: Киевский режим платил агенту в Белгородской области через игровые автоматы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанный в Белгородской области гражданин Украины рассказал, что вознаграждение за передачу координат для ударов по российским военным получал через игровые автоматы.

    Фигурант признался, что его заказчик присылал вознаграждения через игровые автоматы, которые тот оставлял в этих самых автоматах, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение спецслужбы.

    По данным ЦОС ФСБ, задержанный передавал кураторам координаты скоплений российских войск, которые затем использовались для ракетно-бомбовых ударов по позициям военных. После одного из таких ударов куратор, как следует из видеозаписи, интересовался у него количеством жертв.

    Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Гражданин Украины арестован и находится под стражей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины за сбор координат скопления российских военных и передачу данных украинской разведке для ракетно-бомбового удара.

    До этого в Запорожской области агента украинских спецслужб взяли под стражу по подозрению в государственной измене и шпионаже при передаче СБУ сведений для ударов по позициям российских войск.

    В ООН призвали Израиль отменить смертную казнь за терроризм
    Эрмитаж получил письмо арестованного в Польше археолога Бутягина
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    В ГПЦ высказались о возможном вмешательстве Варфоломея в избрание нового патриарха
    Пентагон поставил под сомнение статус НАТО как военного альянса
    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида»
    Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
