Глава израильского мемориала «Яд Вашем» попал в базу украинского «Миротворца»
Главу израильского мемориала «Яд Вашем» Дани Даяна добавили в базу «Миротворца» из-за обвинений в разжигании межнациональной розни и распространении российской пропаганды.
Личные данные Дани Даяна появились на экстремистском украинском портале в четверг, передает РИА «Новости».
Деятели ресурса вменяют ему участие в актах гуманитарной агрессии, разжигание межнациональной и межгосударственной розни между Израилем и Украиной, фальсификацию информации об исторических деятелях Украины.
В январе 2026 года директор мемориального комплекса запретил Владимиру Зеленскому произносить речь на его территории. Свое решение он объяснил тем, что «среди украинцев в том числе были соучастники преступления [холокоста], а в некоторых случаях и главные преступники».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники атакованного колледжа в Старобельске попали в базу «Миротворца», это же произошло с хоккеистом Александром Радуловым. Персональные данные футболиста Артема Дзюбы также оказались в реестре экстремистского портала.