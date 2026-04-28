Украина решила заменить бойцов на наземные робосистемы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина собирается заменить военных на передовой наземными робототехническими комплексами (НРТК) для выполнения логистических задач, передают «Вести» со ссылкой на Defense News.

По информации издания, в первой половине 2026 года Украина планирует заключить контракты на поставку 25 тыс. НРТК. Этот объем вдвое превышает запланированные закупки на 2025 год.

Министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул, что в будущем логистические задачи на передовой должны полностью перейти к роботизированным системам. По его словам, только в марте 2024 года наземные комплексы выполнили свыше девяти тыс. эвакуационных и логистических миссий на линии фронта.

Также ранее отмечалось, что Украина испытывает серьезный дефицит ракет для зенитных комплексов Patriot.

