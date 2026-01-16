Tекст: Катерина Туманова

Как рассказал Минобороны «Кащей», сначала он с напарником услышали звуки генератора в полуразрушенном здании завода. Получили приказ провести разведку боем.

«Пошли с напарником, я зашел через окно, выстрелил первым, уничтожил врага, начал двигаться дальше. Думал, что уничтожил врага, начал ближе подходить – он в меня тоже давай очередью стрелять, завязался бой, пострелялись чуть. Он только начал отступать, я достал гранату и закинул. Потом вторую», – приводит рассказа бойца Telegram-канал Минобороны России.

«Кащей» признаётся, что потом нервы чуть сдали и он использовал огнемёт трофейный – «Шмель».

«Я еще побежал, этот «Шмель» взял и вдобавок им засадил, поджёг этот подвал», – сказал боец.

Напарник «Кащея» вёл свой бой, перед тем, как налетели FPV-дроны ВСУ. Из-за этого не удалось сходу штурмом взять точку. «Кащей», заметив, как рой дронов летает за ним, доложил начальству, что, видимо, его дела плохи. Но стоило немного подождать, как подоспели российские беспилотники, залетели в оборудованный с советского времени бункер ВСУ, обустроенный на заводе, как бомбоубежище, и разгромили его.

А было там, по словам «Кащея» оборудовано неплохо: телевизоры, плазмы, дроны. ВСУ при побега бросили всё: секретные документы, вещи, сумки, вещмешки.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, схожая ситуация произошла со штурмовиками 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток». Они в декабре захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

В ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.