Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.15 комментариев
Профессор Козловская пояснила, почему слово «кринж» запретили в сочинениях ЕГЭ
Профессор Козловская объяснила запрет слова «кринж» в сочинениях ЕГЭ
В сочинениях на экзамене по русскому языку использование слова «кринж» и его производных считается недопустимым из-за их жаргонного характера, рассказала заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А.И. Герцена, профессор Наталия Козловская.
«Ни само слово «кринж», ни его производные использовать в сочинении ЕГЭ нельзя, потому что они жаргонные, на что указывает соответствующая пометка «жарг.». Добавлю, что ни разу за 11 лет (с года первой фиксации слова в речи) не встречала его в сочинениях ЕГЭ: мне даже трудно придумать проблемный вопрос, с которым это слово может соотноситься», – поделилась Козловская с ТАСС.
Она рассказала, что слово «кринж» впервые появилось в 2017 году, а сегодня активно используется молодежью и представлено в академической неографии как «то, что вызывает чувство отвращения или стыда».
Профессор отметила: это слово стало объектом внимания ученых как быстро освоившееся заимствование, породившее множество производных форм.
Козловская добавила, что в устной речи встречаются выражения «дикий кринж» или «ловить кринж», но их употребление ограничено сферой жаргона и неуместно в официальных письменных работах.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России анонсировали введение устного экзамена по истории для девятиклассников. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал замену ЕГЭ по обществознанию на историю для поступления на гуманитарные специальности с 2027 года.Газета ВЗГЛЯД составила
гид по ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы.