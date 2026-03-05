Профессор Козловская пояснила, почему слово «кринж» запретили в сочинениях ЕГЭ

Профессор Козловская объяснила запрет слова «кринж» в сочинениях ЕГЭ

Tекст: Катерина Туманова

«Ни само слово «кринж», ни его производные использовать в сочинении ЕГЭ нельзя, потому что они жаргонные, на что указывает соответствующая пометка «жарг.». Добавлю, что ни разу за 11 лет (с года первой фиксации слова в речи) не встречала его в сочинениях ЕГЭ: мне даже трудно придумать проблемный вопрос, с которым это слово может соотноситься», – поделилась Козловская с ТАСС.

Она рассказала, что слово «кринж» впервые появилось в 2017 году, а сегодня активно используется молодежью и представлено в академической неографии как «то, что вызывает чувство отвращения или стыда».

Профессор отметила: это слово стало объектом внимания ученых как быстро освоившееся заимствование, породившее множество производных форм.

Козловская добавила, что в устной речи встречаются выражения «дикий кринж» или «ловить кринж», но их употребление ограничено сферой жаргона и неуместно в официальных письменных работах.

