Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.4 комментария
Набиуллина: Искусственный интеллект кардинально изменит экономику России
Развитие российской экономики через десять лет будут определять искусственный интеллект, технологические изменения и платформенные решения, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Главными тенденциями отечественной экономики к 2036 году станут технологические трансформации и внедрение искусственного интеллекта, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите», передает РИА «Новости».
По ее словам, общество сейчас переживает эпоху тектонических сдвигов.
«Честно говоря, достаточно сложно отвечать на этот вопрос, хотя мы стараемся видеть долгосрочные тренды и работать на них… Я могу порассуждать. На основе трендов, которые мы видим, я думаю, что скорее всего сработают технологические тренды», – отметила глава ЦБ.
Набиуллина подчеркнула, что подобные глобальные изменения происходят нечасто и именно они сформируют условия для бизнеса и повседневной жизни. Искусственный интеллект, по ее мнению, будет явно определять дальнейшее развитие, несмотря на скрытые риски.
Она также обратила внимание на важность сохранения конкуренции в условиях развития эффективных платформенных структур. При любых технологических прорывах главной ценностью остается макроэкономическая стабильность, которую обеспечивают люди, а не искусственный интеллект, заключила председатель Банка России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России назвал искусственный интеллект и платформенную экономику ключевыми факторами развития страны в ближайшем десятилетии.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала полную цифровую трансформацию кредитных организаций через 10–15 лет.
Президент России Владимир Путин оценил будущий вклад технологий искусственного интеллекта в ВВП страны в 11 трлн рублей к 2030 году.