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Японский GlobalSign начал отзыв «цифровых паспортов» российских сайтов
Японский центр сертификации GlobalSign утром 13 июня приступил к принудительному отзыву ранее выданных SSL-сертификатов у российских организаций, сообщил генеральный директор отечественного подразделения компании Дмитрий Рыжиков.
Рыжиков в письме партнерам заявил, что японский центр сертификации GlobalSign утром 13 июня приступил к принудительному отзыву ранее выданных SSL-сертификатов у российских организаций, передает РБК. Эту информацию подтвердили несколько представителей рынка хостинг-провайдеров.
В обращении отмечается, что международный регулятор CA/Browser Forum утвердил новые правила проверки организаций.
«К нашему глубокому сожалению, текущие жесткие регламенты этого консорциума напрямую подразумевают исполнение международных санкционных ограничений», – указано в письме. Рыжиков добавил, что российское подразделение не имеет рычагов влияния на решения консорциума. Отзыв сертификатов начался поэтапно с 04:10 по московскому времени.
SSL-сертификат подтверждает подлинность ресурса и шифрует трафик. Без него популярные зарубежные браузеры, такие как Google Chrome и Safari, могут блокировать доступ к страницам или предупреждать о небезопасном соединении. По оценкам экспертов, под угрозой оказались до 20 тыс. отечественных сайтов. Утром 13 июня некоторые банки уже предупредили клиентов о возможных трудностях со входом в приложения из-за санкционных ограничений.
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