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    Андрей Манчук Андрей Манчук Россия повернулась к культуре Глобального Юга

    В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

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    28 июля 2026, 10:54 • Новости дня

    Мощное землетрясение обрушилось на японский остров Кюсю

    На японском острове Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные подземные толчки на юго-западе Японии спровоцировали угрозу цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, передает РИА «Новости». Подземные толчки произошли на юго-западе страны в 16.27 по местному времени (10.27 мск).

    По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Ведомство оперативно выпустило предупреждение об угрозе цунами. Опасность затронула побережье залива Ариакэ и акваторию моря Яцусиро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    Месяцем ранее из-за сильных подземных толчков на севере острова Хонсю власти объявили угрозу цунами.

    В конце прошлого года на севере страны сейсмологи зафиксировали мощные толчки магнитудой 7,6.

    25 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    @ BRENDAN SMIALOWSKI/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров не проводил содержательной беседы с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле, на приветствие японского министра он «не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале категорически отвергла информацию о содержательной беседе Лаврова с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Маниле.

    «Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было», – подчеркнула она.

    По словам дипломата, во время мероприятия глава японского МИД Тосимицу Мотэги подошел к Сергею Лаврову со словами приветствия. Российский министр ответил короткой протокольной фразой вполоборота, даже не вставая со своего места. Захарова назвала странной попытку Токио выдать ответный кивок за полноценную встречу.

    Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил об обсуждении двусторонних отношений с Сергеем Лавровым на полях встреч АСЕАН в Маниле.

    Весной японский министр назвал свои отношения с российским коллегой доверительными.

    В прошлом году руководитель российского внешнеполитического ведомства подверг критике неформальные сигналы Токио по мирному договору.

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    27 июля 2026, 18:21 • Новости дня
    Захарова предостерегла Японию от размещения ядерного оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко раскритиковала планы Токио по возможному обретению ядерного арсенала, напомнив о тяжелых последствиях подобных шагов.

    Власти России посоветовали Токио не забывать уроки прошлого и придерживаться мирного вектора развития, передает ТАСС. Мария Захарова прокомментировала слова японского министра обороны Синдзиро Коидзуми о вероятном размещении ядерного вооружения.

    «Мы вновь в этой связи призываем Токио вспомнить уроки истории, которые он как тщательно пытается забыть – речь идет об истории Второй мировой войны – и вернуться к мирному пути», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат добавила, что последствия таких безответственных решений окажутся крайне негативными прежде всего для самой Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу указал на риски отхода Токио от послевоенных пацифистских принципов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил открытое обсуждение японскими властями возможного пересмотра неядерного статуса страны.

    Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми предложил рассмотреть вопрос о переходе флота на атомные подводные лодки.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Губернатор назвал число поврежденных ураганом домов в Ростовской области

    Губернатор сообщил о повреждении кровель 110 домов в Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Ураганный ветер, обрушившийся на Ростовскую область в минувшую субботу, нанес серьезный ущерб инфраструктуре региона, повредив крыши более сотни многоквартирных домов.

    Последствия разгула стихии в Ростовской области оказались масштабными. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max рассказал о ходе восстановительных работ и оценке причиненного ущерба.

    «Продолжается оценка ущерба от природной стихии. В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь – в Ростове», – написал Слюсарь.

    Сильный ураган прошел по территории области 25 июля. Шквалистый ветер повалил множество деревьев, сорвал кровли со зданий и привел к обрывам линий электропередачи.

    За медицинской помощью обратились более 50 жителей региона, 11 из которых, в том числе один ребенок, были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области.

    Власти Ростова-на-Дону ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В результате разгула стихии пострадали 13 жителей административного центра.

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    27 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Жертвами аномальной жары в Испании стали более 3,8 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордное за 65 лет потепление в Испании спровоцировало массовую гибель людей и разрушительные лесные пожары, уничтожившие около 150 тысяч гектаров территории.

    Свыше 3,8 тыс. человек скончались в королевстве в 2026 году на фоне экстремально высоких температур, передает ТАСС.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил эти данные во время выступления в Мадриде. Он уточнил, что лесные пожары выжгли около 150 тыс. гектаров земель, при этом погибли 13 человек.

    «Цифра погибших из-за жары в Испании достигает, согласно оценкам, более 3,8 тыс. человек», – подчеркнул премьер.

    Климатический кризис сильнее всего бьет по наименее защищенным слоям населения, добавил политик. Пожилые люди, дети, работники на открытом воздухе и граждане с хроническими заболеваниями оказались под наибольшим ударом стихии.

    Первая половина текущего года признана самой теплой за последние 65 лет. Июнь занял второе место среди самых жарких первых месяцев лета за всю историю наблюдений, уступив лишь показателям 2025 года.

    Ранее сообщалось, что июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек.

    Избыточная смертность из-за погодных аномалий в странах Западной Европы составила чуть больше 14 тыс. человек.

    Масштабные лесные пожары вынудили более 115 тыс. испанцев покинуть свои дома.

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    27 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Премьер Японии Такаити сообщила о создании совета по разведке

    Tекст: Денис Тельманов

    Токио начинает масштабную реформу правительственных функций безопасности, формируя специальные органы для усиления противодействия иностранному вмешательству, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Японское правительство до конца июля учредит Национальный совет по разведке и Национальное разведывательное бюро, рассказала премьер-министр страны Санаэ Такаити по итогам специальной сессии парламента.

    «Конкретно речь идет о Национальном совете по разведке и Национальном разведывательном бюро, которые будут созданы 31 июля», – цитирует политика РИА «Новости».

    Глава кабинета министров подчеркнула, что формирование новых ведомств станет лишь первым шагом в реформировании разведывательных функций государства. Власти продолжат обсуждать расширение возможностей внешней разведки.

    Особое внимание планируется уделить противодействию неправомерному иностранному вмешательству. При этом руководство страны намерено строго соблюдать баланс между интересами государственной безопасности и правами граждан.

    Новый совет займется рассмотрением основных направлений работы спецслужб. Разведывательное бюро в составе секретариата кабинета министров будет обеспечивать деятельность совета и собирать данные профильных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Токио создает централизованное разведывательное ведомство при поддержке западных стран.

    В мае японское правительство решило сформировать совет экспертов для подготовки соответствующих законопроектов.

    Премьер-министр Санаэ Такаити анонсировала появление новой структуры в своей программной речи перед парламентом.

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    27 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    Мощное землетрясение произошло на севере Чили

    Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали на севере Чили

    Tекст: Мария Иванова

    Сейсмологи зарегистрировали мощные подземные толчки с эпицентром недалеко от города Сан-Педро-де-Атакама на глубине более ста километров.

    Сейсмическое событие магнитудой 5,4 произошло в южноамериканской республике, передает РИА «Новости».

    По данным специалистов Национального сейсмологического центра Университета Чили, толчки зафиксировали в 11.57 по московскому времени.

    Эпицентр стихии располагался в 77 километрах к юго-западу от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама. Очаг землетрясения находился на глубине 114 километров.

    В настоящее время информация о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7.

    В ноябре прошлого года подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали у северного побережья страны.

    В сентябре того же года сейсмологи зарегистрировали землетрясение силой 5,6 балла около чилийского города Альто-Осписио.

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    27 июля 2026, 12:29 • Новости дня
    Умер японский автор детективов Кэйго Хигасино

    Tекст: Мария Иванова

    Создатель культового детектива «Жертва подозреваемого X» писатель Кэйго Хигасино ушел из жизни из-за онкологического заболевания незадолго до выхода своего нового романа.

    О смерти 68-летнего автора популярных романов «Жертва подозреваемого X» и «Магазин чудес «Намия»» от рака толстой кишки сообщило издательство Kodansha, передает РИА «Новости».

    Писатель ушел из жизни ранним утром 23 июля. Похороны уже прошли в кругу семьи, а информацию о возможной церемонии прощания опубликуют позднее.

    Кэйго Хигасино родился в Осаке в 1958 году. После окончания университета он работал инженером и параллельно занимался литературой. Писатель дебютировал в 1985 году, а в 2006 году получил престижную японскую премию Наоки за свой самый известный детектив.

    За свою карьеру прозаик написал 106 книг, многие из которых были экранизированы. Совокупный тираж его произведений на родине превысил 100 миллионов экземпляров.

    5 августа запланирован выход нового и последнего романа Хигасино под названием «Вечная память».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае японский мастер литературного хоррора Кодзи Судзуки скончался в возрасте 68 лет.

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    27 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Эксперты предрекли падение иены из-за рейтингов премьера Японии

    Bloomberg: Падение рейтингов Такаити вызовет рост госрасходов и ослабит иену

    Tекст: Мария Иванова

    Снижение общественной поддержки Санаэ Такаити может спровоцировать резкий рост государственных расходов, что грозит масштабным оттоком инвесторов из японской валюты и гособлигаций.

    Падение рейтингов одобрения главы японского правительства Санаэ Такаити способно подтолкнуть власти к более мягкой налогово-бюджетной политике, что отпугнет инвесторов от японской иены и гособлигаций, сообщает Bloomberg.

    Показатели поддержки премьера опустились до минимальных значений с момента ее вступления в должность, хотя и остаются выше 50%.

    В понедельник Такаити заявила в парламенте, что пока не анализировала конкретные причины падения рейтингов. «Я приму результаты опросов во внимание как отражение общественных настроений», – подчеркнула она.

    Главный стратег Nomura Securities Нака Мацудзава отметил, что при дальнейшем ухудшении показателей правительство, вероятно, усилит акцент на текущих мерах, что ударит по облигациям и иене. Эксперт добавил, что активизация усилий по стимулированию экономики создаст угрозу для глобального долгового рынка и японских акций.

    В настоящее время премьер отстает в выполнении предвыборного обещания снизить потребительский налог на продукты питания. Правительство планирует окончательно сформировать эту политику к началу августа. Старший стратег SMBC Nikko Securities Ринто Маруяма согласился с оценками коллег, указав, что недовольство граждан вызвано неспособностью властей справиться с ростом цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до 55,8%.

    Министры финансов Японии и США обсудили возможные меры поддержки японской национальной валюты.

    Ранее глава японского Минфина Сацуки Катаяма пригрозила решительными мерами из-за падения курса иены.

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    27 июля 2026, 09:50 • Новости дня
    Лесной пожар в Испании стал крупнейшим в истории

    Лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил рекордные 50 тыс. гектаров

    Tекст: Мария Иванова

    В испанской провинции Авила лесной пожар уничтожил около 50 тыс. гектаров, став самым масштабным за всю историю метеонаблюдений в стране.

    Лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил около 50 тыс. гектаров территорий, передает РИА «Новости».

    «Лесной пожар в Бургоондо провинции Авила уже уничтожил 50 тысяч гектаров и стал крупнейшим в истории Испании с начала ведения наблюдений, превысив по площади пожар, произошедший в августе 2025 года в районах Лароуко, Кирога и Оэнсия», – сообщил телеканал Sexta.

    В общей сложности стихия в провинциях Мадрид, Авила и Толедо охватила около 77 тыс. гектаров. Более 25 тыс. гектаров выгорели в Мадридском регионе и свыше двух тысяч – в Толедо. Власти Испании ранее объявили режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в этих регионах.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что во вторник совет министров объявит пострадавшие территории зонами, серьезно затронутыми чрезвычайной ситуацией. Это позволит задействовать дополнительные меры помощи. В Авиле, Мадриде и Толедо эвакуировали или призвали оставаться дома около 90 тыс. человек. Еще 16 тыс. жителей были эвакуированы в провинции Кастельон.

    С начала 2026 года в Испании зарегистрировали 32 крупных лесных пожара, которые уничтожили около 153 тыс. гектаров. Этот показатель в шесть раз превышает данные за аналогичный период прошлого года. Власти предупредили о возможных дополнительных эвакуациях на западе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Испании эвакуировали более 115 тыс. человек из-за масштабных лесных пожаров.

    Несколькими днями ранее огонь охватил свыше 3 тыс. гектаров во французском департаменте Жиронда.

    В прошлом году Испания понесла наибольший ущерб от стихии среди всех стран Евросоюза.

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    28 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сильное землетрясение потрясло побережье Мексики

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья мексиканского штата Чьяпас

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в Тихом океане недалеко от южного побережья североамериканской страны.

    Эпицентр сейсмического события находился в 113 километрах к юго-западу от мексиканского города Сьюдад-Идальго, передает РИА «Новости». Очаг залегал на глубине 12,4 метра.

    Специалисты зарегистрировали колебания земной коры в понедельник в 23:35 по местному времени. По московскому времени толчки произошли во вторник в 8:35.

    Сведения о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших местных жителях к настоящему моменту не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0.

    В мае у побережья мексиканского штата Оахака сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0.

    В начале года национальная сейсмологическая служба проинформировала о землетрясении магнитудой 6,5 в районе Сан-Маркоса.

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    28 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    В Татарстане из-за сильного ветра более тысячи человек остались без света

    Tекст: Вера Басилая

    Шквалистый ветер порывами до 22 м/с повредил кровли зданий и повалил деревья в нескольких районах Татарстана, временно лишив электроэнергии свыше тысячи потребителей и два детских лагеря, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

    Порывы ветра достигали 22 м/с, нанеся урон жилым домам и хозяйственным постройкам, сообщает в Max ГУ МЧС по Татарстану.

    В Аксубаевском районе ветер частично сорвал шифер с крыш двух частных домовладений и пяти сараев. На территории Казани, а также в Чистопольском, Арском и Аксубаевском районах упало 12 деревьев.

    Непогода спровоцировала частичное отключение света в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Временно без электричества находились 1079 абонентов. Под удар стихии также попали детские оздоровительные лагеря «Ровесник» и «Солнышко», которые оперативно перевели на резервные источники питания.

    На данный момент последствия аварий устранены. По информации Сетевой компании, электроснабжение полностью восстановлено, отключенных потребителей в регионе больше нет.

    В апреле 2024 года сильный ветер повредил кровли нескольких зданий в Буинском районе Татарстана.

    Несколькими днями ранее ураган вызвал проблемы с энергоснабжением в Ростовской области.

    Накануне губернатор этого региона Юрий Слюсарь сообщил о повреждении крыш более сотни многоквартирных домов.

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    28 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Режим ЧС из-за паводка введен в Тюмени и Тюменском округе

    Губернатор Тюменской области Моор ввел режим ЧС из-за сильного паводка

    Tекст: Вера Басилая

    Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Тюмени и Тюменском округе на фоне паводка, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

    Моор объявил о новых мерах безопасности на фоне продолжающегося наводнения. По его словам, ситуация с паводком остается напряженной, уровень воды в Туре продолжает расти, составляет 877 сантиметров.

    «В связи с этим сегодня с 12.00 в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня», – заявил губернатор в Max.

    Весной прошлого года власти Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти населенных пунктах.

    В начале мая губернатор региона Александр Моор расширил зону действия особого положения до пятнадцати муниципалитетов.

    Спустя две недели руководство субъекта распространило эти меры на четыре поселка Викуловского района.

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    28 июля 2026, 08:26 • Новости дня
    Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья Камчатки

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки

    Tекст: Мария Иванова

    В акватории Тихого океана произошли подземные толчки, отголоски которых силой до трех баллов докатились до камчатского села Никольского.

    Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в акватории Тихого океана, передает РИА «Новости».

    Эпицентр находился в 521 километре от Петропавловска-Камчатского и в 116 километрах от села Никольского.

    «Координаты: 56.0227, 164.8813. Расстояние от ПК: 521. Глубина (КМ): 63.7. Магнитуда (Ml): 5.5… 116 километрах от села Никольское», – проинформировали ученые Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.

    Подземный толчок произошел в 07:42 мск. В Никольском землетрясение ощущалось силой до трех баллов. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля у восточных берегов полуострова произошли два сильных подземных толчка.

    Месяцем ранее камчатские ученые зафиксировали переход сейсмической активности на фоновый повышенный уровень.

    В марте сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 недалеко от Петропавловска-Камчатского.

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    28 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Мощный природный пожар перекрыл крупную автомагистраль в США

    Лесной пожар привел к закрытию более 100 километров трассы в США

    Tекст: Мария Иванова

    Стихийное бедствие на границе Орегона и Айдахо парализовало движение транспорта и вынудило власти объявить срочную эвакуацию 500 жителей городка Хантингтон.

    Огонь охватил территорию площадью почти 186 кв. километров на границе штатов Орегон и Айдахо, передает РИА« Новости».

    Возгорание, получившее название Fox Fire, стремительно распространяется из-за жаркой и ветреной погоды. Локализовать пламя пока не удалось даже частично.

    «Пожар Fox Fire привел к закрытию 113 километров межштатной автомагистрали», – сообщается в публикации. Стихия бушует всего в 19 километрах от городка Хантингтон с населением около 500 человек. Власти выпустили приказ о немедленной эвакуации всех местных жителей.

    Позже движение транспорта по трассе восстановили. Однако департамент транспорта штата Орегон предупредил водителей о высокой вероятности новых перекрытий, поскольку очаг остается активным. Известно, что при исполнении обязанностей один пожарный получил травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию населения из-за крупных лесных пожаров.

    Месяцем ранее стихийное бедствие в Джорджии и Флориде уничтожило свыше 120 жилых домов.

    В прошлом году неизвестный мужчина открыл стрельбу по тушившим возгорание пожарным в штате Айдахо.

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    28 июля 2026, 11:31 • Новости дня
    Японию сотрясли два мощных землетрясения менее чем за час

    Землетрясения магнитудой 7,1 и 6,1 произошли на японском острове Кюсю

    Tекст: Мария Иванова

    Менее чем через час после первого мощного подземного толчка на юго-западе Японии зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 6,1.

    Главное метеорологическое агентство Японии зафиксировало землетрясение магнитудой 6,1 на острове Кюсю, передает РИА «Новости».

    Подземные толчки произошли в 17.08 по местному времени (11.08 мск). Очаг располагался на небольшой глубине в префектуре Кумамото.

    До этого в этом же районе произошло более мощное землетрясение магнитудой 7,1. В связи с этим было объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Подземные толчки тогда зафиксировали около 16.27 по местному времени, а очаг залегал на глубине около 10 километров.

    Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Для координации действий и сбора данных о последствиях стихии правительство Японии создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра.

    Оператор станций Kyushu Electric Power Company сообщил, что сбоев в работе АЭС на острове Кюсю не выявлено. «Первый и второй энергоблоки АЭС «Сендай», а также четвертый энергоблок АЭС «Генкай» продолжают работу в обычном режиме. Третий энергоблок АЭС «Генкай» находится на плановом техническом обслуживании», – заявили в компании.

    В июне из-за сильных подземных толчков в Токио сработала экстренная мобильная сигнализация. В апреле премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила в экстренном порядке оценить ущерб от очередного сейсмического события.

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    Евросоюз ужесточил контроль за безопасностью искусственного интеллекта
    Власти Ирака сообщили о задержании работавших на Украину боевиков
    Зеленский попытался привлечь движение MAGA на сторону Киева
    Кадыров опроверг информацию о дефиците продуктов в Чечне
    Готовивший подрыв машины в Белгороде агент СБУ дал признательные показания

    Китай разозлился на Европу

    Пекину очень не понравилось решение Евросоюза включить китайские компании в 21-й санкционный пакет против России. На следующий день Китай ответил зеркально и ввел экспортный контроль для такого же числа европейских компаний. Под удар попали не только оборонные предприятия, но и производители электроники и оптики. Чем грозит Европе санкционное противостояние с Китаем? Подробности

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    Путин указал Киеву единственный путь избежать распада Украины

    «Все исторически встанет на свои места» – такими словами Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель, ранее принадлежавших Венгрии, Польше и Румынии. Российский лидер добавил, что гарантом целостности Украины была Россия, но Киев объявил Москву врагом. Что означает заявление главы государства и кому конкретно оно адресовано? Подробности

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    Спецслужбы США прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России

    Агент весьма экзотической для наших широт разведки – новозеландской – задержан ФСБ в Хабаровске. Какие задания давали ему кураторы-англосаксы и почему спецслужбы этой очень далекой страны, несмотря на ее скромный вес в мировой политике, могут представлять вполне серьезную опасность? Подробности

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    Зеленский дразнит Иран ради одного человека

    Впервые за время конфликта с Россией ВСУ нанесли по еще одной стране, которая «первой напала на Украину» – Ирану. Казалось бы, зачем Украине риск расширения боевых действий? Похоже, Зеленский хочет сделать политический подарок человеку, ради ублажения которого он готов на многое – Дональду Трампу. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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