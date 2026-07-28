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Мощное землетрясение обрушилось на японский остров Кюсю
На японском острове Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1
Сильные подземные толчки на юго-западе Японии спровоцировали угрозу цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.
Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, передает РИА «Новости». Подземные толчки произошли на юго-западе страны в 16.27 по местному времени (10.27 мск).
По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Ведомство оперативно выпустило предупреждение об угрозе цунами. Опасность затронула побережье залива Ариакэ и акваторию моря Яцусиро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Месяцем ранее из-за сильных подземных толчков на севере острова Хонсю власти объявили угрозу цунами.
В конце прошлого года на севере страны сейсмологи зафиксировали мощные толчки магнитудой 7,6.