Япония и США провели переговоры на фоне обвала иены

Катаяма провела переговоры с Бессентом на фоне обвала иены

Tекст: Антон Антонов

По данным JNN, собеседники обсуждали варианты реагирования на происходящее на валютном рынке, включая возможную валютную интервенцию.

Вечером понедельника курс японской валюты на рынке временно опускался до 161,90 иены за доллар. Этот уровень почти совпал с показателями июля 2024 года, когда иена торговалась около 162 иен за доллар, что стало минимумом примерно за 39 лет, передает РИА «Новости».

Ранее правительство Японии совместно с Банком Японии уже выходило на рынок. С конца апреля по май были проведены валютные интервенции на сумму около 11,7 трлн иен (около 72,4 млрд долларов). Однако общая тенденция к ослаблению японской валюты пока не была переломлена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Катаяма пригрозила «решительными мерами» из-за падения курса иены до минимальных уровней с июля 2024 года.

В 2024 году Банк Японии принял историческое решение отказаться от политики отрицательных процентных ставок и впервые за 17 лет повысил ключевую ставку.

