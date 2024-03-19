В Японии закончилась эпоха отрицательных процентных ставок

По итогам двухдневного заседания руководство Центрального банка решило установить целевой диапазон краткосрочных ставок от 0 до 0,1%, что является небольшим повышением по сравнению с предыдущим диапазоном от -0,1 до 0%. Решение было принято исходя из того, что цель достижения стабильной инфляции на уровне 2% «находится в пределах досягаемости», отмечает агентство Xinhua.

Помимо возвращения к положительным ставкам, Банк Японии также принял решение отказаться от политики контроля кривой доходности, в рамках которой он скупал большие объемы японских государственных облигаций для поддержания долгосрочных процентных ставок на уровне около 0% для сохранения благоприятных финансовых условий.

В то же время, чтобы предотвратить резкий рост процентных ставок, Банк Японии обязался продолжать покупать японские государственные облигации по мере необходимости, подчеркивая сохраняющуюся слабость экономики, поскольку потребительские расходы остаются вялыми.

Ожидаемый шаг во вторник последовал за тем, как в этом месяце крупные японские компании договорились с основными профсоюзами о повышении заработной платы на 5,28%. Это стало самым большим повышением зарплат за 33 года, что укрепило уверенность Банка Японии в том, что в Японии зарождается здоровый цикл «зарплата-цены», и умеренная инфляция будет сохраняться.

Несмотря на серьезную корректировку политики, аналитики ожидают, что процентные ставки в обозримом будущем останутся очень низкими, а должностные лица Банка Японии не считают первое повышение сигналом того, что за ним быстро последуют другие.

Решение Банка Японии совпадает с недавними тенденциями на мировом рынке, где центральные банки во многих странах начали ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с растущей инфляцией. Например, в декабре 2023 года Федеральная резервная система США повысила процентные ставки впервые с 2018 года. Можно ожидать, что решение Банка Японии окажет влияние на японскую иену и может привести к росту курса иены по отношению к другим валютам.