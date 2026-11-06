Оператор «Турецкого потока» подал иск к «Нафтогазу» и нидерландской Gasunie

Оператор «Турецкого потока» потребовал от «Нафтогаза» отменить обязательства

Tекст: Елизавета Шишкова

Судебное заседание по иску, поступившему в инстанцию 5 ноября, назначено на 1 декабря, передает ТАСС.

В качестве третьего лица в материалах дела указана компания «Газпром». Суть претензий истца заключается в определении порядка исполнения обязательств, а также в признании отсутствующей обязанности по их выплате.

South Stream Transport B.V. управляет морским газопроводом «Турецкий поток». По этой магистрали природный газ транспортируется из России через Черное море для потребителей в Турции и европейских государствах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте компания «Газпром» не смогла оспорить в швейцарском суде решение о выплате украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов по транзитному контракту.

В прошлом году Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток».

Заявление о новом иске Газпрома к «Нафтогазу Украины» поступило в российский суд.