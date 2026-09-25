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Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превысили прошлогодние показатели
Газпром: Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превысили прошлогодние показатели
Транспортировка российского топлива по газопроводу «Сила Сибири» за первые шесть месяцев 2026 года оказалась выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил Газпром.
Поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в первом полугодии 2026 года превысили уровень аналогичного периода 2025 года, передает РИА «Новости». «Газпром сохраняет лидерство по поставкам природного газа в Китай. Поставки газа в Китай по МГ «Сила Сибири» в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года», – говорится в отчете Газпрома.
Увеличение экспорта трубопроводного топлива произошло на фоне сокращения объемов импорта газа Китаем, преимущественно в виде СПГ. Это демонстрирует высокую востребованность российского сырья на китайском рынке.
В мае Газпром сообщил о регулярном превышении контрактных обязательств по поставкам газа в Китай.
По итогам 2025 года экспорт трубопроводного газа на китайский рынок вырос почти на четверть.
В прошлом году объемы экспорта в азиатскую страну впервые превысили суммарные поставки в европейские государства.