Газпром: Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превысили прошлогодние показатели

Tекст: Валерия Городецкая

Поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в первом полугодии 2026 года превысили уровень аналогичного периода 2025 года, передает РИА «Новости». «Газпром сохраняет лидерство по поставкам природного газа в Китай. Поставки газа в Китай по МГ «Сила Сибири» в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года», – говорится в отчете Газпрома.

Увеличение экспорта трубопроводного топлива произошло на фоне сокращения объемов импорта газа Китаем, преимущественно в виде СПГ. Это демонстрирует высокую востребованность российского сырья на китайском рынке.

В мае Газпром сообщил о регулярном превышении контрактных обязательств по поставкам газа в Китай.

По итогам 2025 года экспорт трубопроводного газа на китайский рынок вырос почти на четверть.

В прошлом году объемы экспорта в азиатскую страну впервые превысили суммарные поставки в европейские государства.