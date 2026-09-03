3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.0 комментариев
Путин: Россия и Китай займутся отработкой перевозок грузов с помощью дронов
Президент России Владимир Путин сообщил о старте совместного проекта с Китаем по отработке перевозок грузов с помощью беспилотников.
«Уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов», – сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».
Президент пояснил, что подходы к формированию низковысотной логистики будут отрабатываться в рамках специального проекта. В нем примут участие Минтранс, компания ГЛОНАСС и китайские партнеры. Старт совместной работе был дан на полях форума.
Кроме того, Россия открыта для взаимодействия со всеми партнерами по ЕАЭС и другим объединениям. По словам главы государства, необходимо гармонизировать правила полетов беспилотных систем и формировать новые трансграничные маршруты со странами АТР, БРИКС и ЕАЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс запланировал первый тестовый полет беспилотника из России в Китай на лето 2026 года.
В июле ведомство совместно с АО «ГЛОНАСС» успешно испытало систему поиска дронов без сотовой связи.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал запуск проекта по использованию гражданских беспилотников на Дальнем Востоке.