Путин: Россия и Китай займутся отработкой перевозок грузов с помощью дронов

Tекст: Мария Иванова

«Уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов», – сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

Президент пояснил, что подходы к формированию низковысотной логистики будут отрабатываться в рамках специального проекта. В нем примут участие Минтранс, компания ГЛОНАСС и китайские партнеры. Старт совместной работе был дан на полях форума.

Кроме того, Россия открыта для взаимодействия со всеми партнерами по ЕАЭС и другим объединениям. По словам главы государства, необходимо гармонизировать правила полетов беспилотных систем и формировать новые трансграничные маршруты со странами АТР, БРИКС и ЕАЭС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс запланировал первый тестовый полет беспилотника из России в Китай на лето 2026 года.

В июле ведомство совместно с АО «ГЛОНАСС» успешно испытало систему поиска дронов без сотовой связи.

Ранее президент Владимир Путин анонсировал запуск проекта по использованию гражданских беспилотников на Дальнем Востоке.