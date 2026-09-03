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Стало известно о решении Volkswagen закрыть марку Seat к 2029 году
WiWo: Автогигант Volkswagen навсегда закроет марку Seat
Немецкий концерн Volkswagen полностью ликвидирует автомобильный бренд Seat до конца 2029 года ради масштабного снижения корпоративных издержек.
Руководство компании подготовило специальный документ для наблюдательного совета о будущем марки, передает РИА «Новости».
«Бренд Seat будет свернут планомерно и с минимальными затратами не позднее конца 2029 года», – приводит выдержку из текста немецкое издание WirtschaftsWoche. Владельцам уже выпущенных машин гарантируют полноценное сервисное обслуживание.
Решение концерна носит окончательный характер, марка отсутствует в стратегических планах автогиганта на 2030 год. Данный шаг позволит существенно снизить расходы группы Core, объединяющей марки Volkswagen, Skoda и Cupra.
Ранее Bloomberg сообщало о грядущих масштабных увольнениях, способных затронуть до 140 тыс. рабочих мест. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме отмечал необходимость сокращения европейских производственных мощностей более чем на 500 тыс. автомобилей ежегодно.
Топ-менеджер подчеркивал чрезмерную дороговизну содержания заводов внутри страны по сравнению с конкурентами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство немецкого автоконцерна утвердило сроки закрытия четырех заводов в Германии.
Массовые сокращения персонала затронут до 140 тыс. человек. Г
лава компании Оливер Блуме представил правлению план полной реструктуризации группы.