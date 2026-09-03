Стало известно о решении Volkswagen закрыть марку Seat к 2029 году

WiWo: Автогигант Volkswagen навсегда закроет марку Seat

Tекст: Мария Иванова

Руководство компании подготовило специальный документ для наблюдательного совета о будущем марки, передает РИА «Новости».

«Бренд Seat будет свернут планомерно и с минимальными затратами не позднее конца 2029 года», – приводит выдержку из текста немецкое издание WirtschaftsWoche. Владельцам уже выпущенных машин гарантируют полноценное сервисное обслуживание.

Решение концерна носит окончательный характер, марка отсутствует в стратегических планах автогиганта на 2030 год. Данный шаг позволит существенно снизить расходы группы Core, объединяющей марки Volkswagen, Skoda и Cupra.

Ранее Bloomberg сообщало о грядущих масштабных увольнениях, способных затронуть до 140 тыс. рабочих мест. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме отмечал необходимость сокращения европейских производственных мощностей более чем на 500 тыс. автомобилей ежегодно.

Топ-менеджер подчеркивал чрезмерную дороговизну содержания заводов внутри страны по сравнению с конкурентами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство немецкого автоконцерна утвердило сроки закрытия четырех заводов в Германии.

Массовые сокращения персонала затронут до 140 тыс. человек. Г

лава компании Оливер Блуме представил правлению план полной реструктуризации группы.