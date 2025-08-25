Политолог Рар: Кризис модели всеобщего благосостояния Германии вызван пятью причинами
«Немецкая экономика никак не выйдет из предкризисного состояния. Пока немцы проедают те богатые ресурсы, которые были заработаны предыдущими поколениями. Но вскоре деньги закончатся», – прогнозирует германский политолог Александр Рар. По его словам, есть множество причин такой «плачевной ситуации».
Первая связана с демографией. «Число пенсионеров растет, а количество работающего населения – сокращается. Кто обеспечит пенсии?», – задается вопросом эксперт. Дело в том, что пособия по безработице иногда выше, чем зарплаты у некоторых сотрудников. Поэтому «развелось много паразитов», которые годами проживают за счет выплат, объяснил аналитик.
Отсюда вытекает вторая причина кризиса в Германии. Это раздутые соцбюджеты, уточнил Рар. «Правовая либеральная система страны пока защищает этих безработных. Канцлер Фридрих Мерц хочет навести порядок, но левые силы в правительстве не дают ему этого делать», – указал спикер.
Усугубляет ситуацию и миграционный кризис, это третья причина. «Беженцев из арабских стран и Украины приходится прокармливать из соцбюджетов. Мерц ставит своей задачей сокращение потоков денег на эти цели, но все те же «левые», исходя из «трансгуманных» соображений, ему запрещают предпринимать меры», – добавил собеседник.
Четвертая причина – деиндустриализация ФРГ, продолжил эксперт. «Чрезмерная бюрократия, сверхналоги, нагрузки на работодателей, сверхрегулирование – все это душит экономический рост и принуждает крупные фирмы уходить на другие рынки», – отметил собеседник. Наконец, пятая – энергетический кризис, вызванный потерей дешевых российских энергоносителей. «Страдают все: и промышленность, и частные дома», – заключил Рар.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что страна больше не может себе позволить финансировать текущую систему социального обеспечения. По его словам, государство всеобщего благосостояния в его нынешнем виде не может поддерживаться экономически.
По информации издания The Telegraph, глава немецкого правительства призвал пересмотреть систему пособий, на которую в прошлом году были потрачены рекордные 47 млрд евро. Эта система включает широкий спектр выплат: пособия на жилье и детей, выплаты по безработице и другие субсидии.
Экономика Германии сейчас находится в состоянии стагнации, тогда как социальные расходы растут из-за старения населения и роста безработицы, говорится в материале. Дополнительным фактором является то, что значительная часть получателей пособий – не граждане Германии. Канцлер ФРГ подчеркнул, что продолжит политику сокращения миграции и разработку мер по поддержке бизнеса.
«Возможно, «кризис», о котором говорит Фридрих Мерц, не свалился с неба – это расплата за годы ошибочных решений и плохой политики. И эта плохая политика продолжается», – прокомментировал Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций.
В последнее время в ФРГ активизировалась дискуссия об отмене гражданских пособий для беженцев с Украины. Так, в июле в баварском Христианско-социальном союзе (ХСС) выступили с инициативой отменить выплаты «бюргергельда» для украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии. В минувшие выходные премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что украинцы в Германии должны работать больше. Он призвал повышать «стимулы к труду» в ФРГ.
«Нынешняя система приводит к тому, что в Германии по сравнению с другими странами гораздо меньше украинцев, которые работают, хотя они хорошо образованы. Это их большое отличие от людей из других частей света. То, что мы делаем в Германии, поистине абсурдно. У нас есть хорошо образованные люди, но мы создаем им стимулы, чтобы не работать», – посетовал Зедер.