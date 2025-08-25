  • Новость часаВ Дагестане отравились десятки отдыхающих на базе отдыха
    Финляндия променяла хорошую жизнь на украинский орден
    Спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговициной
    Украина показала ракету «Длинный Нептун» дальностью 1 тыс. км
    Польша не смогла оплатить Starlink для Украины из-за вето Навроцкого
    Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России
    Минобороны сообщило о сбитых украинских БПЛА над четырьмя регионами
    Мессенджер МAX завершил интеграцию с мобильной электронной подписью «Госключ»
    Рар назвал пять причин социальной неустойчивости Германии
    Ученые в Колумбии обнаружили новую ветвь человеческого рода
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    4 комментария
    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», КАМАЗ), Узбекистан (КАМАЗ), Египет (Lada Granta), Куба (УАЗ). А на днях объявлено о локализации автомобилей АвтоВАЗ в Киргизии.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    3 комментария
    25 августа 2025, 17:46 • Новости дня

    Мерц предложил выдвинуть фон дер Ляйен президентом Германии в 2027 году

    Мерц предложил выдвинуть фон дер Ляйен президентом Германии в 2027 году
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внутри Христианско-демократического союза обсуждали возможность предложить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен кандидатом на пост президента Германии в 2027 году.

    О планах лидера ХДС Фридриха Мерца рассмотреть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что если фон дер Ляйен покинет пост главы Еврокомиссии ради немецкого президентства, Германия может потерять влияние в Европейском союзе, однако ХДС станет первой партией, выдвинувшей женщину-канцлера и женщину-президента.

    Также, по мнению журнала, для самой фон дер Ляйен президентство стало бы достойным завершением политической карьеры. 24 августа Мерц на дне открытых дверей в правительстве ФРГ отметил, что считает возможным избрание женщины президентом страны.

    Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер завершит свой второй срок в марте 2027 года. В стране президент выполняет в основном представительские функции, а исполнительная власть принадлежит канцлеру и правительству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Поддержка вотума недоверия оказалась почти вдвое выше ожиданий сторонников инициативы и вызвала резонанс в европейских столицах.

    23 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    Россия инициировала срочное заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках»
    Россия инициировала срочное заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Срочное заседание Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках» назначено на 26 августа, сообщил и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Россия запросила срочное заседание СБ ООН», – сообщил Полянский в Telegram.

    Дипломат отметил, что причиной запроса стало появление новой информации о задержании подозреваемого в организации терактов. По его словам, Россия намерена обратить внимание Совбеза на затягивание расследования, проводимого Германией, и отсутствие его прозрачности для членов Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило заседание на 16.00 по времени Нью-Йорка, то есть на 23.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова по европейскому ордеру, выданному немецким судом. Кузнецова подозревают в причастности к подрыву газопровода «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года.

    Комментарии (2)
    25 августа 2025, 02:41 • Новости дня
    Канцлер Мерц заявил о неустойчивости социального устройства Германии
    Канцлер Мерц заявил о неустойчивости социального устройства Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Немецкое социальное государство больше не является финансово устойчивым, заявил в канцлер Германии Фридрих Мерц и высказался за фундаментальную переоценку системы пособий, поскольку расходы растут, превысив прошлогодний рекорд в 47 млрд евро.

    «Государство всеобщего благосостояния в том виде, в каком оно существует сегодня, больше не может финансироваться тем, что мы можем себе экономически позволить», – заявил Мерц на партийной конференции государственного уровня, состоявшейся в субботу.

    Канцлер Германии добавил, что не удовлетворен тем, чего его правительство достигло за время своего правления.

    «Давайте вместе покажем, что изменения и реформы возможны», – призвал он.

    Мерц обратился как к СДПГ, так и Христианско-демократический союз (ХДС), рекомендуя принять жесткие решения и сформировать совместную коалицию, направленную «против миграции и благоприятствующую бизнесу».

    Экономика Германии, которая когда-то была лидером Европы по экспорту, с 2017 года резко замедлилась. С тех пор ВВП вырос всего на 1,6% по сравнению с 9,5% в остальных странах еврозоны. Экономика Германии сократилась на 0,2% в 2024 году после падения на 0,3% в 2023 году – впервые с начала 2000-х годов экономика восстанавливалась два года подряд, пишет Telegraph.

    Промышленное производство упало под руководством левой коалиции «светофор» Олафа Шольца и продолжает снижаться при новом правительстве, при этом ВВП сократился на 0,3% во втором квартале 2025 года.

    Между тем, расходы на социальное обеспечение резко возросли, и в этом году они будут расти еще больше, поскольку население Германии стареет, а безработица растет. Хотя большинство получателей пособий - немцы, многие из них не являются гражданами Германии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Германии готовятся урезать расходы большинства министерств для покрытия рекордного дефицита бюджета, за исключением оборонного и инфраструктурного финансирования. Немецкий политик Клаус фон Донаньи заявил, что стабильность в Европе невозможна без конструктивного взаимодействия с Россией и учета ее интересов.


    Комментарии (11)
    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (3)
    25 августа 2025, 14:10 • Новости дня
    Рар назвал пять причин социальной неустойчивости Германии

    Политолог Рар: Кризис модели всеобщего благосостояния Германии вызван пятью причинами

    Рар назвал пять причин социальной неустойчивости Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кризис германской модели государства всеобщего благосостояния вызван целым рядом причин. Среди них – раздутые соцбюджеты, миграция, деиндустриализация, потеря дешевых российских энергоносителей, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о неустойчивости социального устройства страны.

    «Немецкая экономика никак не выйдет из предкризисного состояния. Пока немцы проедают те богатые ресурсы, которые были заработаны предыдущими поколениями. Но вскоре деньги закончатся», – прогнозирует германский политолог Александр Рар. По его словам, есть множество причин такой «плачевной ситуации».

    Первая связана с демографией. «Число пенсионеров растет, а количество работающего населения – сокращается. Кто обеспечит пенсии?», – задается вопросом эксперт. Дело в том, что пособия по безработице иногда выше, чем зарплаты у некоторых сотрудников. Поэтому «развелось много паразитов», которые годами проживают за счет выплат, объяснил аналитик.

    Отсюда вытекает вторая причина кризиса в Германии. Это раздутые соцбюджеты, уточнил Рар. «Правовая либеральная система страны пока защищает этих безработных. Канцлер Фридрих Мерц хочет навести порядок, но левые силы в правительстве не дают ему этого делать», – указал спикер.

    Усугубляет ситуацию и миграционный кризис, это третья причина. «Беженцев из арабских стран и Украины приходится прокармливать из соцбюджетов. Мерц ставит своей задачей сокращение потоков денег на эти цели, но все те же «левые», исходя из «трансгуманных» соображений, ему запрещают предпринимать меры», – добавил собеседник.

    Четвертая причина – деиндустриализация ФРГ, продолжил эксперт. «Чрезмерная бюрократия, сверхналоги, нагрузки на работодателей, сверхрегулирование – все это душит экономический рост и принуждает крупные фирмы уходить на другие рынки», – отметил собеседник. Наконец, пятая – энергетический кризис, вызванный потерей дешевых российских энергоносителей. «Страдают все: и промышленность, и частные дома», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что страна больше не может себе позволить финансировать текущую систему социального обеспечения. По его словам, государство всеобщего благосостояния в его нынешнем виде не может поддерживаться экономически.

    По информации издания The Telegraph, глава немецкого правительства призвал пересмотреть систему пособий, на которую в прошлом году были потрачены рекордные 47 млрд евро. Эта система включает широкий спектр выплат: пособия на жилье и детей, выплаты по безработице и другие субсидии.

    Экономика Германии сейчас находится в состоянии стагнации, тогда как социальные расходы растут из-за старения населения и роста безработицы, говорится в материале. Дополнительным фактором является то, что значительная часть получателей пособий – не граждане Германии. Канцлер ФРГ подчеркнул, что продолжит политику сокращения миграции и разработку мер по поддержке бизнеса.

    «Возможно, «кризис», о котором говорит Фридрих Мерц, не свалился с неба – это расплата за годы ошибочных решений и плохой политики. И эта плохая политика продолжается», – прокомментировал Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций.

    В последнее время в ФРГ активизировалась дискуссия об отмене гражданских пособий для беженцев с Украины. Так, в июле в баварском Христианско-социальном союзе (ХСС) выступили с инициативой отменить выплаты «бюргергельда» для украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии. В минувшие выходные премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что украинцы в Германии должны работать больше. Он призвал повышать «стимулы к труду» в ФРГ.

    «Нынешняя система приводит к тому, что в Германии по сравнению с другими странами гораздо меньше украинцев, которые работают, хотя они хорошо образованы. Это их большое отличие от людей из других частей света. То, что мы делаем в Германии, поистине абсурдно. У нас есть хорошо образованные люди, но мы создаем им стимулы, чтобы не работать», – посетовал Зедер.

    Комментарии (4)
    23 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал Зеленского неадекватным за слова о демократичной Европе
    Журналист Боуз назвал Зеленского неадекватным за слова о демократичной Европе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз резко осудил заявление Владимира Зеленского о демократичности европейских стран, намекнув на эмоциональное состояние украинского лидера.

    Высказывание Зеленского о том, что только вместе с Украиной Европа может быть по-настоящему демократической и безопасной, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Боуза, передает РИА «Новости».

    Чей Боуз прокомментировал слова главы киевского режима, предположив, что Зеленский находится в неадекватном состоянии.

    «Демократические страны? Он снова должен быть под кайфом», – написал Боуз.

    Поводом для обсуждения стала очередная критика Зеленским мирных инициатив Дональда Трампа, на которые украинский лидер вновь ответил отказом.

    Зеленский заявил, что «гарантированная безопасность для демократических стран может быть достигнута только вместе с Украиной».

    Основатель партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон отказался считать Владимира Зеленского президентом Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 08:39 • Новости дня
    Глава РФПИ объяснил причины кризиса системы соцобеспечения в Германии

    Глава РФПИ Дмитриев: Кризис соцобеспечения в Германии – это итог плохой политики

    Глава РФПИ объяснил причины кризиса системы соцобеспечения в Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, что кризис в системе соцобеспечения Германии стал следствием долгосрочных политических просчетов.

    Дмитриев назвал причину кризиса системы социального обеспечения в Германии, передает РИА «Новости». По его словам, сложная ситуация в социальной сфере ФРГ возникла из-за многих лет неверных решений и политики, проводимой правительством страны.

    Дмитриев в своем сообщении в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) прокомментировал репост новости о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, который признал невозможность дальнейшего финансирования существующей системы соцобеспечения. Он отметил: «Возможно, «кризис», о котором говорит канцлер, не упал с неба – это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии готовятся урезать расходы большинства министерств для покрытия рекордного дефицита бюджета, за исключением оборонного и инфраструктурного финансирования.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкое социальное государство больше не является финансово устойчивым и требуется фундаментальная переоценка системы пособий из-за роста расходов, которые превысили прошлогодний рекорд в 47 млрд евро.

    Немецкий политик Клаус фон Донаньи отметил, что стабильность в Европе невозможна без конструктивного взаимодействия с Россией и учета ее интересов.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 10:19 • Новости дня
    Евросоюз с начала года перевел Киеву 10,1 млрд евро доходов России

    Киев с начала года получил 10 млрд евро из доходов замороженных российских активов

    Tекст: Евгения Караваева

    С начала года Киев получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    Европейский союз с января по июль перевел на Украину 10,1 млрд евро из доходов, полученных от замороженных активов Центрального банка России, пишет ТАСС cо ссылкой на Welt am Sonntag и данные Еврокомиссии.

    Средства направляются для поддержки как военных, так и гражданских проектов на Украине. В январе украинское правительство получило 3 млрд евро, в апреле – 3,1 млрд евро, а в марте, мае, июне и июле по 1 млрд евро.

    Некоторые европейские политики предлагают предоставить Киеву доступ ко всем российским активам, а не только к процентам, однако экономисты опасаются, что такой шаг может привести к негативным последствиям для мировой финансовой системы.

    Еврокомиссия 11 августа получила третий транш доходов от инвестиций замороженных российских активов – 1,6 млрд евро. Еврокомиссия ранее поясняла, что 95% этих средств направят на выплату международных кредитов Украины, а 5% – на военные нужды страны, включая поставки оружия через Европейский фонд мира.

    Общий объем замороженных российских суверенных активов на территории ЕС оценивается примерно в 200 млрд евро, основная их часть размещена на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.

    Комментарии (2)
    24 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 23:47 • Новости дня
    Диверсанты заложили на «Северные потоки» не менее четырех взрывных устройств

    ARD: Диверсанты заложили на «Северные потоки» не менее четырех зарядов

    Tекст: Ирма Каплан

    Задержанный в Италии украинец Сергей К. назвал себя руководителей группы диверсантов, которые заложили взрывные дистанционно управляемые устройства на два трубопровода «Северный поток», сообщила немецкая Tagesschau.

    Группа исследователей из ARD , Suddeutsche Zeitung и Zeit получила доступ к ордеру на арест украинца, из которого следует, что немецкие следователи считают, будто Сергей К. взял на себя роль руководителя всей операции и диверсионной группы. Якобы К. входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах, говорится в материале Tagesschau.

    «Предполагаемые диверсанты заложили на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на глубине примерно 70-80 метров не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое. Взрывчатка представляла собой смесь гексогена (RDX) и октогена (HMX), а бомбы, предположительно, были оснащены взрывателями замедленного действия», – говорится в статье.

    В доступном журналистам ордере на арест Сергея К. указано, что он поднялся на борт ранее арендованной парусной лодки на острове Рюген в начале сентября 2022 года. Ему было поручено координировать операцию и руководить диверсионной группой, которая состояла из шкипера, четырех водолазов и специалиста по взрывчатым веществам.

    После Сергей К. сошел с парусной яхты 22 сентября, где его подобрал водитель и отвез на Украину. Другие подозреваемые, как сообщается, вернулись в Хоэ-Дюне недалеко от Варнемюнде, где ранее арендовали яхту «Андромеда».

    «По данным итальянских СМИ, адвокат К. отверг обвинения. Он считается невиновным. Сообщается, что К. намерен бороться с возможной экстрадицией в Германию», – уточняет Tagesschau.

    Напомним, в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого, по данным СМИ, подозревают в руководстве операцией по подрыву «Северных потоков». Кузнецов служил в элитном подразделении СБУ в Киеве и его личность уже установили по фотографии. Подозреваемого задержали во время отдыха в Италии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия инициировала срочное заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках». Сообщалось, что украинцу Сергею Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы после возможной экстрадиции в Германию.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 19:57 • Новости дня
    В Германии призвали Европу восстановить диалог с Россией ради мира

    Немецкий политик Донаньи призвал Европу восстановить диалог с Россией ради мира

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий политик Клаус фон Донаньи заявил, что стабильность в Европе невозможна без конструктивного взаимодействия с Россией и учета ее интересов.

    В интервью Die Welt Клаус фон Донаньи заявил, что без России мира в Европе не будет и подчеркнул необходимость выстраивать с ней отношения, передает РИА «Новости».

    «Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом», – отметил политик.

    Донаньи отметил, что для этого не нужно полностью разделять интересы Москвы, но важно их понимать. По его словам, Европа должна научиться вести диалог с Россией для обеспечения собственной безопасности.

    Также политик прокомментировал недавнее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о скорейшей встрече лидеров ЕС с представителями России, отметив провал стратегии изоляции Москвы.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Президент Финляндии Александр Стубб пообещал восстановить отношения Финляндии с Россией после завершения спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 13:41 • Новости дня
    Глава ЕК признала несовершенство пошлинного соглашения с США

    Фон дер Ляйен назвала соглашение с США уступкой ради стабильности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен признала, что соглашение по пошлинам, заключенное с президентом США Дональдом Трампом, несовершенно, но говорит о «стабильности и предсказуемости вместо эскалации и конфронтации».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала несовершенство соглашения о пошлинах с США, передает ТАСС. Она подчеркнула, что сделка с президентом Дональдом Трампом была заключена для обеспечения «стабильности и предсказуемости вместо эскалации и конфронтации». «Мы договорились о прочной, хотя и несовершенной сделке», – заявила фон дер Ляйен в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Еврокомиссию часто критиковали за уступки США, поскольку новая таможенная сделка, по мнению экспертов, оказалась более выгодной для американской стороны. Фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин «приводит к росту издержек и ограничению выбора, а также подрывает конкурентоспособность экономик». Она добавила, что ответные меры со стороны ЕС могут привести к торговой войне с негативными последствиями для работников, потребителей и промышленности.

    Важной частью достигнутого соглашения стала установка четкой границы в 15% для большинства товаров из ЕС, включая транспортные средства и фармацевтические препараты. Также фон дер Ляйен заявила о намерении Европы укреплять и диверсифицировать торговые отношения по всему миру, напомнив о новых соглашениях с Мексикой, «Меркосур», Швейцарией и Британией, а также завершении переговоров с Индонезией и стремлении достичь соглашения с Индией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Соединенные Штаты ведут переговоры о снижении пошлин на автомобили. Дональд Трамп объявил о введении 30%-ных пошлин на товары из Евросоюза и Мексики. Европейская комиссия представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 12:18 • Новости дня
    Лидер АдГ назвала размещение военных ФРГ на Украине ошибкой

    Лидер АдГ Вайдель сочла отправку немецких военных на Украину угрозой эскалации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель подчеркнула, что военное участие ФРГ на Украине, по ее мнению, спровоцирует усиление конфликта с Россией.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила в интервью газете Welt am Sonntag, что размещение немецких военных на Украине стало бы «роковой ошибкой», передает ТАСС.

    По словам Вайдель, такое решение не принесло бы мира, а, наоборот, лишь привело бы к постоянной эскалации в отношении России и сделало бы Европейский союз мишенью, в то время как США, по ее оценке, дистанцируются от конфликта.

    Владимира Зеленского Вайдель назвала «трагической фигурой», подчеркнув, что западные страны дали ему ложную надежду, а стамбульское урегулирование в 2022 году было бы для Украины гораздо выгоднее. Она отметила, что Зеленскому приходится принимать критику за действия, которые, по ее мнению, не отвечают интересам национальной безопасности Украины.

    Также Вайдель заявила, что ожидала от Европы инициативы по мирному урегулированию, аналогичной предложению бывшего президента США Дональда Трампа. Однако, по ее словам, уже три с половиной года звучат лишь призывы к войне, и нейтральная позиция была бы предпочтительнее.

    Вайдель выразила сомнение, что сейчас можно достичь немедленного решения конфликта путем переговоров, поскольку позиции сторон слишком различаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО заявил, что вопрос ввода войск на Украину не обсуждался на уровне альянса.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что провокационные дискуссии о пребывании иностранных воинских контингентов на Украине продолжаются, несмотря на четкую позицию Москвы.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что планы Парижа и Берлина отправить войска на Украину не представляют трудностей для России.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 10:29 • Новости дня
    Меркель признала, что политика «открытых дверей» привела к усилению АдГ
    Меркель признала, что политика «открытых дверей» привела к усилению АдГ
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что политика открытых дверей для сирийских беженцев укрепила партию «Альтернатива для Германии».

    Меркель признала в интервью телеканалу ARD, что решение о приеме сирийских беженцев около десяти лет назад привело к росту популярности партии «Альтернатива для Германии», передает ТАСС.

    Она отметила: «Из-за этого АдГ, конечно, стала сильнее», но считает свой выбор «правильным и разумным».

    Меркель подчеркнула, что не могла бы согласиться на силовое сдерживание беженцев на границе, так как подобный шаг противоречил ее принципам. По словам экс-канцлера, ФРГ уже тогда стояла перед серьезной задачей, однако страна многое достигла в вопросах интеграции мигрантов.

    Она добавила, что интеграция – это длительный процесс, но Германия смогла добиться значительного прогресса. Меркель также заявила, что не считает решение о приеме беженцев чрезмерной нагрузкой для страны, подчеркнув: «Германия – сильная страна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией. Экс-канцлер Ангела Меркель заявила, что такие меры могут поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 14:25 • Новости дня
    Экономист Сакс призвал Европу восстановить отношения с Россией

    Экономист Джеффри Сакс предложил Европе наладить сотрудничество с Россией без США

    Tекст: Денис Тельманов

    Экономист Джеффри Сакс заявил о необходимости для европейских государств самостоятельно выстраивать отношения с Россией в своих национальных интересах.

    Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс призвал европейские страны восстановить нормальные дипломатические отношения с Россией, передает ТАСС.

    В интервью индийской газете Hindustan Times эксперт подчеркнул, что Европе не следует полагаться на США, так как интересы Вашингтона отличаются от европейских.

    Сакс напомнил, что у Германии был успешный опыт сотрудничества с Россией, когда с 1991 года Москва поставляла ФРГ углеводороды по невысоким ценам, что способствовало развитию тяжелой промышленности. По его словам, с прекращением такого сотрудничества Германия утратила важное экономическое преимущество.

    Экономист назвал две ключевые причины европейского курса на конфронтацию с Россией: зависимость европейских лидеров от США и распространение русофобии, связанной со страхом якобы возможного вторжения. «Это самая абсурдная из всех мыслимых идей», – заявил Сакс.

    В последнее время тема восстановления контактов с Москвой обсуждается и внутри самой Европы. Президент Финляндии Александер Стубб отмечал, что Россия останется соседом республики, и перспективы отношений зависят от прекращения конфликта на Украине.

    Руководство Венгрии также призывало к пересмотру антироссийского курса, а премьер Виктор Орбан предлагал организовать встречу лидеров Европы и России. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее отмечал, что Европа осознает необходимость восстановления отношений с Москвой в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Чикагского университета Джеффри Сакс заявил, что Россия настаивает на устранении первопричин конфликта на Украине для его мирного разрешения. Также Сакс отметил, что Дональд Трамп действительно пытается наладить отношения с Россией, однако сталкивается с противодействием сторонников войны.

    Кроме того, Сакс назвал Европейский союз хрупкой структурой и допустил возможность его распада без модернизации.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 09:09 • Новости дня
    Politico: ЕС обсудит новые варианты использования доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза на этой неделе рассмотрят дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов, сообщает Politico.

    По данным Politico, в письме датского председательства в ЕС говорится о встрече глав внешнеполитических ведомств, которая пройдет 31 августа. Центральной темой станет усиление давления на Россию для достижения перемирия, обсуждение будущего пакета санкций и вариантов применения доходов от замороженных активов, передает ТАСС.

    Европейский дипломат сообщил, что министры обороны стран ЕС проведут личные встречи в четверг и пятницу для обсуждения военной помощи Киеву и поддержки украинской военной промышленности. В мероприятиях примет участие глава Евродипломатии Кая Каллас. Politico отмечает, что официальная повестка не содержит вопроса гарантий безопасности для Украины, однако ожидается, что эта тема будет затронута в ходе дискуссий.

    По данным Европейской комиссии, с начала спецоперации на Украине страны Евросоюза потратили на Украину 168,9 млрд евро, из которых 59,6 млрд евро направлены на военную помощь.

    Евросоюз за первые семь месяцев этого года перевел на Украину 10,1 млрд евро из доходов от замороженных российских средств.

    Украинские власти заявили, что ряд крупных стран Евросоюза сопротивляются идее принудительной конфискации российских активов, опасаясь создания прецедента для своих компаний.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в Евросоюзе активы и намерена их защищать.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 14:19 • Новости дня
    Правительство Норвегии предложило направить Киеву 8,35 млрд долларов

    Правительство Норвегии предложило направить Киеву 8,35 млрд долларов помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер Норвегии Йонас Гар Стере в ходе визита в Киев объявил о планах крупного бюджетного финансирования военной и гражданской помощи Украине в 2026 году.

    Правительство Норвегии предложило выделить около 8,35 млрд долларов на поддержку Украины в 2026 году, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что мера включает как военную, так и гражданскую помощь. Если бюджетное предложение будет одобрено парламентом, общая сумма помощи Норвегии Украине достигнет около 27 млрд долларов.

    Ранее Минобороны Норвегии сообщило о совместном с Германией финансировании закупки для Украины двух систем Patriot с боеприпасами. Кроме того, ведомство подтвердило выделение почти 690 млн долларов на средства противовоздушной обороны для украинской стороны.

    В апреле Осло уже увеличило размер помощи Киеву на 2025 год, доведя ее до 8,1 млрд долларов.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине негативно сказываются на перспективах урегулирования конфликта, а любые грузы с оружием для Украины считаются законной целью для России. В Кремле отмечали, что западная поддержка только затрудняет переговорный процесс и способствует эскалации противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о скорых поставках дронов, боеприпасов и бронетехники вооруженным силам Украины на сумму более 1 млрд долларов. Норвегия и Германия решили оплатить поставку двух зенитно-ракетных комплексов Patriot с полным боекомплектом для Украины, а отправка техники произойдет из Германии.

    Министерство обороны Норвегии объявило о формировании Финнмаркской бригады в регионе на границе с Россией.

    Комментарии (0)
    Захарова назвала удары ВСУ по «Дружбе» актом бандитизма
    Мерц предложил выдвинуть фон дер Ляйен президентом Германии в 2027 году
    Альпинистку Наговицину решили не объявлять погибшей
    В «Грузинской мечте» заявили об опасности нападок на граждан России в стране
    В России начали продавать пиво из Северной Кореи
    Большой театр не добился компенсации от билетных мошенников
    Вокалист Rammstein снял клип в кишиневской психбольнице

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения

    Президента США Дональда Трампа подозревают в намерении вторгнуться в Венесуэлу. Его старая борьба с «диктатором Мадуро» не увенчалась успехом, и теперь Вашингтон хочет бросить вызов «наркотеррористу Мадуро», задействовав Пентагон. Американцы при этом многим рискуют, но Трамп привык рисковать – и у него есть повод. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

