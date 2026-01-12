Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?2 комментария
Депутат от партии Ле Пен обнаружен раненым на востоке Франции
Parisien: Депутат от партии Ле Пен Вильдье найден с травмой головы
Депутата французского парламента Антуана Вильдье от партии «Национальное объединение» нашли раненым на улице города Везуль, сообщает издание Parisien.
Депутата французского парламента Антуана Вильдье от партии «Национальное объединение» нашли раненым на улице города Везуль, передает РИА «Новости».
По данным Parisien, у политика была кровоточащая рана на макушке, а сам он находился в состоянии сильного волнения и страдал от галлюцинаций. Чтобы доставить бывшего чемпиона мира по MMA в больницу, полиции пришлось применять усилия.
Правоохранители начали расследование обстоятельств происшествия, однако, как отмечает издание, у них нет улик, которые могли бы объяснить происхождение травмы. После того как Вильдье пришел в себя, он сообщил, что в последние дни испытывал личные трудности и принимал медикаменты.
Также сотрудники полиции опросили близких политика, включая его жену. Она рассказала о ссоре с мужем на прошлой неделе, в ходе которой получила травму предплечья, но заявлений в полицию не подавала.
Прокуратура Везуля постановила повторно допросить Вильдье в ближайшие дни для выяснения обстоятельств возможного насилия в семье.