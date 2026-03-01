  • Новость часаИранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    В чем ошибка США при убийстве Хаменеи
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    Скорбящие по Хаменеи иранцы направились к центру Тегерана
    Иран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти Хаменеи
    Стало известно о гибели иранского генерала Басери после атаки США
    Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи
    Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение главы одного государства силами другого государства и по решению его руководства в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению со предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    9 комментариев
    1 марта 2026, 09:57 • Новости дня

    Японские перевозчики приказали судам уйти из Ормузского пролива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две крупнейших японских компании морских перевозок Mitsui O.S.K.Lines (MOL) и Nippon Yusen дали указания своим судам прекратить следование по Ормузскому проливу и уйти в безопасное место.

    Две ведущие японские судоходные компании Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Nippon Yusen распорядились своим судам покинуть район Ормузского пролива и занять безопасные позиции, передает РИА «Новости». Как заявили в MOL, причина – радиопредупреждение от иранских военных о запрете прохода по проливу. В компании отметили: «Мы получили по рации предупреждение от иранской армии о невозможности прохода Ормузского пролива, после чего приняли решение отвести суда в безопасное место до дальнейших распоряжений».

    Суда Nippon Yusen уже покинули район Ормузского пролива. Тем судам компании, которые сейчас находятся в Персидском заливе, велено не выходить на открытую воду и оставаться там в ожидании дальнейших инструкций.

    Ормузский пролив имеет стратегическое значение – через него проходит 20% мировых поставок нефти. Япония закупает до 90% нефти у стран Ближнего Востока, что делает ситуацию в регионе критически важной для японской экономики.

    Эскалация напряженности произошла после ударов США и Израиля по иранским объектам, включая Тегеран, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям. В ответ Иран нанес ракетные удары по израильской территории и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Нападения произошли на фоне переговоров по иранской ядерной программе между представителями США и Ирана в Женеве при посредничестве Омана. Российский МИД резко осудил действия США и Израиля, заявив, что вся ответственность за последствия кризиса лежит на этих странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР предупредил суда о возможном закрытии Ормузского пролива. США призвали все суда покинуть Ормузский пролив, а также Персидский и Оманский заливы. Страховые компании планируют повысить цены страхования судов, следующих в Персидском заливе.

    28 февраля 2026, 17:43 • Новости дня
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk, серьезно повредив судно.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США, который был носителем крылатых ракет Tomahawk.

    Согласно заявлению агентства Mehr, корабль получил серьезные повреждения в результате ракетного удара со стороны ВМС КСИР, передает ТАСС.

    Также отмечено, что другие морские ресурсы ВМС США впредь будут находиться в зоне досягаемости ракет и беспилотников КСИР.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Власти Ирана заявили о готовности к долгосрочному ответу на атаки, отметив отсутствие «красных линий» для Тегерана.

    Кроме того, Тегеран пообещал применить более мощные и ранее не использовавшиеся ракеты по американским базам.

    28 февраля 2026, 18:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США

    Военный эксперт Дандыкин объяснил точность попаданий Ирана по базам США

    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если данные о гибели и ранении 200 американских военнослужащих подтвердятся хотя бы частично, то для США это очень серьезный звонок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу Иран в ответ на атаку США и Израиля нанес удары по американским базам в регионе. В заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции говорится, что в результате были убиты и ранены по меньшей мере 200 человек.

    «О том, что удар США готовится, иранцы, судя по всему, знали заранее. Переговоры, которые шли последнее время, были лишь прикрытием со стороны США и Израиля. Иранское командование использовало это время, чтобы определить направления ответных ударов, скоординировать действия ракетных войск и подключить все средства разведки. Опыт прошлого года (12-дневная война) тоже пригодился – поправки внесли в кратчайшие сроки», – полагает военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его словам, при подавляющем преимуществе американо-израильской авиации Иран применил свое главное оружие – ракеты и беспилотники. «И надо признать, точность попаданий, даже при пролете через системы ПРО, оказалась достаточно приличной. Сработала координация», – считает спикер.

    Что касается заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о 200 убитых и раненых в результате ударов по американским базам в регионе, то эти данные, конечно, требуют проверки.

    «Идет мощнейшая информационная война, и у США с Израилем здесь возможностей больше. Но даже с учетом того, что американцы наверняка пытались вывести людей в укрытия (особенно в частях Пятого флота), потери все равно будут. Просто так уйти от ударов по базам не получится», – подчеркивает Дандыкин.

    При этом есть понятие «неприемлемые потери», и для США этот порог всегда был довольно низким.

    «Вспомним Вьетнам и Афганистан. Если данные о 200 военнослужащих подтвердятся хотя бы частично, для Пентагона и Белого дома это очень серьезный звонок. Демократы уже сейчас начинают задавать Трампу вопрос: имел ли он право начинать такую широкомасштабную операцию без согласия Конгресса?» – добавил собеседник.

    Главной целью ответных ударов Ирана были аэродромы, военная техника и, что важнее всего, радары. «Без радаров противоракетная оборона слепнет. Есть данные, что, как минимум, один радар ПРО (вероятно, «Патриот») выведен из строя. Теперь мы на практике проверим, насколько эффективны эти системы, которые до этого активно рекламировались и поставлялись в том числе на Украину», – говорит Дандыкин.

    По мнению эксперта, ситуация для стран Персидского залива – Катара, ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии – сейчас крайне некомфортная. «Иран бьет по американским базам на их территории. Формально Иран не нападает на сами эти государства, но тревога в Абу-Даби и Дубае уже звучала. Думаю, эти монархии сейчас будут делать ставку не на поддержку ответного удара США, а на диалог с Тегераном. Им этот конфликт не нужен, и они будут призывать к спокойствию», – прогнозирует собеседник.

    Для президента США Дональда Трампа это момент истины. «С одной стороны, он сконцентрировал группировку, как при «Буре в пустыне», – почти 50 тыс. военных, авианосцы, эсминцы. С другой – главный закоперщик здесь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и Трампу сейчас придется очень серьезно взвешивать, стоит ли игра свеч перед промежуточными выборами», – рассуждает спикер.

    Запасы вооружений у США не бесконечны, а Иран – это не Венесуэла. «Это горная страна с огромным населением и серьезным военно-промышленным комплексом. У них одни из лучших в мире разработок в области беспилотников – и дальних, и разведывательных, и ударных. Плюс опыт действий в Ормузском проливе, где авианосцам США теперь придется думать о своей безопасности всерьез. Удары Ирана будут продолжаться… Посмотрим, решатся ли США бить по ядерным объектам или станциям. Это серьезно изменит расклад. Но уже сейчас ясно: общество в Иране консолидируется перед внешней угрозой. Остатки оппозиции, на которую, видимо, делали ставку при подготовке «цветной революции», будут окончательно подавлены», – полагает Дандыкин.

    О том, что Вашингтон никогда раньше не сталкивался с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом, пишет в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника США.

    В субботу утром Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции «Правдивое обещание», запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Иран также бил по Израилю.

    По данным западных и арабских СМИ, под ударами оказались ключевые американские военные объекты в странах Персидского залива. На территории Катара была атакована база Аль-Удейд – крупнейший военный объект США в регионе. Иранские ракеты вызвали целую серию взрывов, катарские и американские системы ПВО не справлялись с перехватом целей. По предварительным данным, прямое попадание пришлось на радарный купол для защищенной связи.

    В Бахрейне наблюдатели сообщили о взрывах и столбах черного дыма в районе Аль-Джуффайр, где расположен штаб Пятого флота ВМС США. На территории ОАЭ была атакована база Аль-Дхафра, которая является важным узлом для американских ВВС. Власти ОАЭ сообщили о гибели одного человека от осколков иранской ракеты в Абу-Даби.

    В столице Аммане и других крупных городах страны были слышны мощные взрывы в результате работы иорданских и американских систем ПВО по иранским целям. Иордания является ключевым логистическим узлом для США в регионе. Под угрозой находятся Башня 22 – небольшой, но стратегически важный военный объект на границе с Сирией и авиабаза Муваффак Салти. Это один из важнейших аэродромов, используемых ВВС США для операций на Ближнем Востоке. Также были сообщения о ракетных атаках на базу Айн-аль-Асад (Ирак) и объекты в Кувейте (Али Аль-Салем).

    Иран ранее заявлял, что любые базы, с которых совершаются вылеты для атак по его территории, являются легитимными целями. Президент США Дональд Трамп в своем экстренном обращении признал, что «жизни отважных американских героев могут быть потеряны» и США могут понести потери в ходе войны с Ираном.

    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    28 февраля 2026, 18:05 • Новости дня
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран

    Политолог Ткаченко: Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет

    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    То, как мировые лидеры отреагировали на удары по Ирану, – это очень знаменательное свидетельство того, что трансатлантические отношения находятся в глубочайшем кризисе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. В субботу США и Израиль начали совместную атаку на Иран. События в регионе вызвали реакцию во всем мире.

    «Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет. Европейские государства пытаются хеджировать свои внешнеполитические риски. Они прекрасно понимают, что авантюра Трампа вряд ли приведет к падению режима в Иране, и не хотят оказаться в одном окопе с проигравшей стороной. При этом обратите внимание: они все равно не осуждают ответный удар Ирана, сохраняя формальный нейтралитет, но по факту оставляя себе пространство для маневра», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Эксперт особо отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывают к переговорам и созыву Совбеза ООН, а глава евродипломатии Кая Каллас хоть и говорит об «иранской угрозе», но ни слова не сказала в поддержку удара США и Израиля.

    «Это нельзя назвать антиамериканской позицией, но это очевидная попытка дистанцироваться», – подчеркивает политолог.

    Российское заявление по этому конфликту – очень жесткое и антизападное. «И это не случайно. Москва все чаще выступает именно от имени так называемого мирового большинства. И очевидно, что Россия уверена: аналогичную позицию занимает не только Китай, но и, например, Индия, где ситуация сложнее, но поддержки США там точно не будет», – пояснил Ткаченко.

    С дипломатической точки зрения это провал Вашингтона, добавляет спикер, американская дипломатия не гарантировала себе даже того, что мир просто опустит глаза в землю и промолчит.

    «Отдельно я бы отметил мнение государств Персидского залива – ключевых стейкхолдеров мировой энергетики и общественного мнения в регионе. США проигнорировали их позицию полностью. Начиная с февраля 2025 года эти страны (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар) пытались объяснить Дональду Трампу: «Мы знаем о вашей любви к Израилю, но, пожалуйста, не устраивайте нам войну в Персидском заливе. Это навредит всем нам». Они и Трампа приглашали, и самолеты дарили, и инвестиции обещали – делали все, чтобы он не сделал того, что сделал сегодня. Их проигнорировали. И теперь эти государства, на чьей территории, кстати, расположены американские базы, оказались меж двух огней. Им этот конфликт не нужен, и они будут искать диалога с Тегераном, а не поддержки Вашингтона», – рассуждает Ткаченко.

    По мнению собеседника, заявления Верховного комиссара ООН по правам человека, который осудил обе стороны, следует игнорировать, потому что это не имеет значения.

    «Квалифицировать удар по суверенному государству как акт агрессии – это не его компетенция. Это вопрос Совета Безопасности ООН. Франция его уже созвала, и там развернется настоящая дискуссия. Но по большому счету, единого мнения в международных структурах сейчас нет. США грубо нарушили международное право, это очевидно. Но ООН (я имею в виду секретариат) сейчас находится на крючке у Вашингтона: заплатят членские взносы – будут существовать, не заплатят – придется разъезжаться. Поэтому секретариат ООН – это не та структура, которая выражает независимое общественное мнение», – добавил политолог.

    События вокруг Ирана, который в субботу подвергся нападению со стороны США и Израиля, вызывали мировую реакцию. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж запрашивает созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН. Через соцсети Макрон рассказал о своем тесном контакте с европейскими и ближневосточными партнерами. «Текущая эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться», – предупредил французский президент.

    По его словам, «иранский режим должен понять, что у него больше не остается иного выбора, кроме как начать добросовестные переговоры, чтобы положить конец своей ядерной и баллистической программе, а также своей подрывной деятельности в регионе». «Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке», – добавил французский лидер.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Иран к срочным переговорам с США и Израилем для дипломатического решения конфликта. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    «Федеральное правительство исходит из того, что авиаудары значительно повлияли на иранскую ядерную программу. Точная оценка ущерба станет возможной позже», – подчеркнул Корнелиус.

    В совместном заявлении Макрона, Мерца и британского премьер-министра Кира Стармера содержится призыв к возобновлению переговоров по иранской ядерной программе.

    «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей, – говорится в заявлении глав государств и правительств «евротройки». – Мы призываем к возобновлению переговоров и требуем от иранского руководства найти решение посредством переговоров».

    Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал вернуться к дипломатическому пути урегулирования кризиса вокруг иранского досье. «Пришло время вернуться к дипломатии», – написал он на своей странице в соцсети X, подчеркнув, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке дает «повод для самой серьезной обеспокоенности».

    При этом он считает, что иранская атомная программа представляет собой «серьезную угрозу для глобальной безопасности».

    Президент Финляндии Александр Стубб оценил риск эскалации в регионе как очень высокий. «Ситуация, конечно, серьезная. Риск эскалации очень высок», – сказал Стубб в эфире местного телевидения.

    Политик назвал происходящее отражением нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в некоторой степени продолжением «войны, которую мы видели в прошлом году».

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила о рисках, исходящих от Тегерана, акцентировав внимание на военных разработках исламской республики. «Последние события на Ближнем Востоке опасны. Иранский режим убил тысячи людей. Его программы баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержка террористических группировок представляют серьезную угрозу глобальной безопасности», – написала дипломат в соцсетях.

    МИД России резко осудил удары США и Израиля по Ирану, назвав их угрозой региональной и мировой безопасности. Ведомство указало, что атаки были начаты на фоне переговорного процесса и вопреки заявлениям Израиля о незаинтересованности в войне. Россия призвала ООН и МАГАТЭ дать объективную оценку произошедшему, предупредив о риске гуманитарной и радиологической катастрофы. Особое беспокойство вызывает удар по объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, что угрожает режиму нераспространения ядерного оружия.

    Правительство Бразилии тоже осудило агрессию США и Израиля в отношении Ирана, выразив серьезную озабоченность в связи с эскалацией обстановки в регионе. «Бразильское правительство осуждает и выражает серьезную озабоченность в связи с атаками, осуществленными сегодня, 28 февраля, Соединенными Штатами и Израилем против целей в Иране», – говорится в заявлении бразильского правительства.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил нападение США и Израиля, а также последующие ответные удары Ирана. «Как всегда в любом вооруженном конфликте, высшую цену платят мирные жители», – говорится заявлении Тюрка.

    По его словам, неспособность погасить конфликт чревата его расширением, которое «неизбежно приведет к дальнейшим бессмысленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям в потенциально невообразимых масштабах не только в Иране, но и во всем регионе Ближнего Востока».

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что произошедшее обернется непредсказуемыми последствиями. «Эти «превентивные войны» всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы это хорошо знаем!» – написал он в соцсети X.

    Среди американских политиков тоже нашлись критики военной операции против Тегерана. Член палаты представителей Томас Масси назвал атаку незаконным актом войны, на который не было получено разрешение конгресса. А сенатор-демократ Рубен Галего заявил, что «Соединенные Штаты не должны отправлять своих военнослужащих на гибель по прихоти президента Дональда Трампа».

    Страны Персидского залива осудили удары Ирана и пригрозили Тегерану ответными мерами. Саудовская Аравия в своем заявлении, которое цитирует телеканал Al Arabiya, выразила полную солидарность с ОАЭ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом и Иорданией, по территории которых Иран нанес ответные удары по американским базам.

    В заявлении МИД Катара, сообщил телеканал Al Jazeera, говорится о праве на ответ на атаку Ирана в соответствии с нормами международного права. Удар баллистическими ракетами назван «прямым посягательством» на безопасность страны, что чревато эскалацией и угрозой стабильности в регионе.

    Министры иностранных дел Ирака Фуад Хусейн и Омана (выступает посредником на непрямых переговорах между Ираном и США) Бадр аль-Бусаиди высказались за необходимость продолжения диалога между Тегераном и Вашингтоном.

    В субботу США и Израиль атаковали иранские объекты, что привело к жертвам среди гражданских. Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана «для защиты американских граждан» в специальном обращении.

    28 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля

    Иранские военные применили гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля

    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля
    @ Hossein Zohrevand/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран официально подтвердил боевое использование комплекса «Фаттах» во время противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом.

    Вооруженные силы исламской республики использовали в конфликте новейшее оружие, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское ТВ. В эфире прозвучало официальное сообщение: «Из Ирана была запущена гиперзвуковая ракета «Фаттах».

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли массированные удары по объектам на иранской территории, включая столицу. В результате этих атак зафиксированы разрушения и гибель гражданского населения.

    Иран осуществил ответные пуски по израильской земле, а также по военным базам США в ближневосточном регионе.

    Сообщалось, что США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе.

    28 февраля 2026, 16:55 • Новости дня
    Правительственный борт вылетел из Израиля и кружит над Средиземным морем

    Правительственный самолет Израиля более часа кружил над морем

    Tекст: Вера Басилая

    Израильский самолет с номером 4X-ISR, часто используемый премьером Биньямином Нетаньяху, более часа кружит над Средиземным морем после вылета из Беэр-Шевы, следует из данных сервиса Flightradar.

    Правительственный борт Израиля Boeing с регистрационным номером 4X-ISR вылетел из аэропорта Беэр-Шева и уже более часа находится в воздухе, передает РИА «Новости».

    По данным сервиса Flightradar, самолет кружит над Средиземным морем, а его дальнейший маршрут остается неизвестным. СМИ отмечают, что этот номер относится к Boeing 767-338ER, который израильская сторона называет «Крылом Сиона». На этом воздушном судне, как считают некоторые источники, может передвигаться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к совместным действиям с США для смены власти в Иране.

    В ответ Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    1 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи принял мученическую смерть, он погиб утром 28 февраля в своей резиденции, объявило государственное телевидение страны.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля по Ирану, сообщило государственное телевидение Ирана. Фрагмент объявления об этом представило агентство Fars.

    «Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи принял мученическую смерть при атаке США и Израиля», – объявил ведущий.

    Правительство Ирана в связи с трагическим известием объявило 40-дневный траур.

    Ранее агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху вечером субботы  объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи. Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.

    28 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Родственники верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США

    Jamaran: Невестка и зять верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США

    Tекст: Мария Иванова

    Родственники высшего руководителя исламской республики стали жертвами массированной атаки на Тегеран и другие иранские города.

    Член городского совета Тегерана заявил о смерти членов семьи главы государства на фоне бомбардировок, передает РИА «Новости». По данным агентства Jamaran, трагедия произошла в результате совместных действий американских и израильских военных.

    «Невестка и зять верховного лидера погибли», – приводит издание слова представителя столичных властей. На данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации от других ведомств не поступало.

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Тегеран ответил ракетным обстрелом израильской земли и военных баз США на Ближнем Востоке.

    Ранее сообщалось, что аятолла Али Хаменеи лично координирует ведение боевых действий в кризисном штабе Ирана.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг гибель высокопоставленных руководителей Ирана.

    Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан.

    28 февраля 2026, 19:14 • Новости дня
    КСИР предупредил суда о закрытии Ормузского пролива

    Reuters: Иран начал уведомлять суда о закрытии Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морская миссия ЕС Aspides зафиксировала сообщения от КСИР о запрете движения судов через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, суда, находящиеся в районе Ормузского пролива, получают от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщения о том, что проход через пролив якобы закрыт, передает РИА «Новости» .

    Представители военно-морской миссии ЕС Aspides сообщили, что подобные предупреждения звучат на очень высокой частоте и фиксируются экипажами различных судов.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Командование Корпуса стражей исламской революции заявило о просчете Израиля при атаке на Иран.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    28 февраля 2026, 19:21 • Новости дня
    Иран нанес удар по 14 военным базам США на Ближнем Востоке

    Иран атаковал 14 американских военных баз на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по 14 базам США в ответ на недавние нападения, кроме того были поражены важные объекты Израиля, сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия».

    Иран нанес удары по 14 военным базам США на Ближнем Востоке, о чем сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия», передает ТАСС.

    По его словам, удары по военным объектам США стали ответом на действия против Ирана. Он также подчеркнул, что дальнейшие атаки по Израилю и базам США будут еще более масштабными и мощными.

    Ранее военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk, в результате чего судно получило серьезные повреждения.

    Вашингтон заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану.

    США и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    КСИР объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    28 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    После звонка Нетаньяху Мерц потребовал от Ирана прекратить удары

    DPA: Мерц провел телефонный разговор с Нетаньяху и другими партнерами в регионе

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и потребовал от Тегерана немедленно прекратить военные действия в регионе.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после недавних ударов по иранским объектам связался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    Политик также согласовал позиции с лидерами Франции и Британии, поддерживая тесный контакт с американской стороной.

    Берлин в итоге выступил с жестким требованием к Тегерану. «Правительство ФРГ настоятельно призывает Иран немедленно прекратить военные удары по Израилю и другим нашим партнерам в регионе», – говорится в официальном заявлении канцлера.

    Мерц особо подчеркнул, что Германия не принимала участия в военной операции Вашингтона и Тель-Авива. По его словам, необходимо возобновить дипломатические усилия для снижения рисков и обеспечения региональной стабильности.

    Глава кабинета министров вновь обвинил иранские власти в дестабилизации Ближнего Востока и развитии ракетной программы. При этом он отметил право народа исламской республики самостоятельно определять свою судьбу.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и назвало их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана осудил нападение США и Израиля на Иран.

    28 февраля 2026, 21:35 • Новости дня
    «Росатом» сообщил об обстановке на иранской АЭС «Бушер»

    «Росатом»: АЭС «Бушер» в Иране работает в обычном режиме

    Tекст: Мария Иванова

    Атомная станция «Бушер» продолжает работать в штатном режиме, при этом «Росатом» принимает все меры для обеспечения безопасности своих сотрудников.

    Российская госкорпорация подтвердила, что боевые действия не повлияли на деятельность энергоблока, передает РИА «Новости».

    «Площадка АЭС «Бушер» в Иране на текущий момент продолжает работать в обычном режиме, военная операция в регионе на деятельности никак не сказалась», – говорится в официальном сообщении.

    В компании также отметили, что предпринимают исчерпывающие меры для защиты людей. Руководство делает все возможное ради обеспечения полной безопасности российских специалистов и членов их семей.

    Ранее иранское телевидение сообщило о громких хлопках в нескольких провинциях страны. Взрывы были слышны в том числе в городе Бушер, где при участии России возводится атомная станция.

    После совместных ударов США и Израиля по территории Ирана погиб 201 человек, еще 747 получили ранения в 24 провинциях страны.

    Соединенные Штаты и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, включая Тегеран.

    В ответ иранские военные атаковали ракетами израильскую землю и американские военные базы на Ближнем Востоке.

    28 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Появилось видео удара дрона предположительно по штабу 5-го флота США в Бахрейне

    Момент атаки дрона предположительно по базе США в Бахрейне попал на видео

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете распространились кадры, на которых запечатлен момент удара иранского дрона предположительно по штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне.

    В сети появилось видео удара иранского дрона-камикадзе в Бахрейне. Журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон сообщил., что удар был нанесен по по штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне. На записи видно, как беспилотник пикирует в здание базы, после чего происходит мощный взрыв, передает РИА «Новости».

    В настоящий момент официального подтверждения подлинности видео, а также информации о последствиях инцидента нет. Неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие среди военных или гражданских на территории базы.

    Инцидент произошёл на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке: США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, в результате чего, по сообщениям, были разрушения и гибель гражданских. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории и по военным объектам США в регионе.

    Удары по Ирану были нанесены на фоне переговоров по иранской ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном в Женеве, проходивших при посредничестве Омана. МИД России осудил нападения США и Израиля, заявив, что вся ответственность за негативные последствия нынешнего кризиса лежит на этих странах.

    В Манаме произошли атаки на жилые дома, после чего сотрудники гражданской обороны тушили пожары и оказывали помощь пострадавшим.

    Сообщалось, что Иран нанес удар по 14 военным базам США на Ближнем Востоке.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, во время которой ракеты и беспилотники были запущены по базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    28 февраля 2026, 22:21 • Новости дня
    Трамп: Атака на Иран может затянуться

    Трамп: Атака может затянуться, а Ирану потребуются годы на восстановление

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил израильскому репортеру о том, что атака на Иран может продлиться несколько дней, а восстанавливаться от нее республике придется годами.

    Трамп в телефонном разговоре с репортером израильского новостного канала Channel 12 заявил, что Ирану потребуется «несколько лет», чтобы оправиться от совместного американо-израильского нападения на страну, передает Times Of Israel.

    Он говорит, что он может продолжать кампанию так долго, как ему заблагорассудится, или завершить в течение нескольких дней, предупредив, что он снова нападет, если Иран попытается восстановить свою ядерную программу.

    Трамп подчеркивает, что в любом случае Ирану потребуется «несколько лет», чтобы оправиться от этого удара, сообщает The Hebrew network.

    Американский лидер обвинил Иран в том, что он отказывается от заключения ядерной сделки, реши, что Тегеран не стремится к соглашению всерьез. Трамп также описывает свой разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху сегодня вечером как позитивный.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Армия Израиля начала новые авиаудары по Ирану, в качестве целей названы объекты ракетной инфраструктуры и средства противовоздушной обороны.

    Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.

    1 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением после подтверждения о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пообещав отомстить за его гибель.

    «Мы не покоримся врагам, особенно преступной Америке и зловещему сионистскому режиму! Силой и поддержкой благородного народа мы будем продолжать путь мудрого и могущественного лидера [Хаменеи], до последней капли крови и капитуляции врагов», – сказано в заявлении в Telegram-канале КСИР.

    Выражая соболезнования иранскому народу в связи с гибелью аятоллы, воины КСИР призывают объединяться и следовать заветам Хаменеи, сражаясь с врагами.

    «Грядут самые масштабные наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран», – пообещали в КСИР в ответ на убийство аятоллы.

    Также в одном из сообщений указано, что «Хезболла» официально вступила в борьбу против сионистского режима, чтобы отомстить за кровь лидера революции».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток. Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о погибшем Хаменеи.

    Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи.

    28 февраля 2026, 19:27 • Новости дня
    Дегтярев задал неудобный вопрос странам Запада о Паралимпиаде

    Дегтярев обратился к бойкотирующим открытие Паралимпиады после ударов по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев задал странам-бойкотчикам Паралимпиады вопрос, распространят ли они свою протестную логику на участие США и Израиля после ударов по Ирану.

    Михаил Дегтярев обратился к властям Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии с вопросом об участии в турнире, передает РИА «Новости». Министр уточнил, планируют ли эти государства бойкотировать Игры из-за действий Вашингтона и Тель-Авива против Ирана.

    «Будут ли представители Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии бойкотировать Паралимпийские игры из-за участия в них сборных США и Израиля в свете ударов их стран по Ирану? Это универсальная логика или она распространяется только на Россию?» – написал чиновник в соцсети Х.

    Ранее украинские ведомства и паралимпийские комитеты упомянутых пяти стран, а также Нидерландов, объявили о пропуске церемонии открытия Игр. Причиной демарша стало несогласие с допуском к стартам российских и белорусских атлетов.

    В субботу американские и израильские силы нанесли серию ударов по иранским объектам, что привело к разрушениям и жертвам.

    МИД России осудил это нападение, возложив ответственность за эскалацию конфликта и негативные последствия на западные страны.


