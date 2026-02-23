Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович осудил планы Британии о военных на Украине

Tекст: Мария Иванова

Инициативу главы минобороны Британии Джона Хили разместить британские войска на Украине госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал «очередным сумасшествием западных политиков», передает РИА «Новости».

По его словам, Британия – лидер в попытках раскачать ситуацию в мире и ее действия направлены не на достижение мира, а на эскалацию конфликта.

Вольфович заявил: «Войска там абсолютно не нужны. Эти войска только принесут очередные трагедии, гибель людей и беды». Он подчеркнул, что Лондону стоит направить на Украину не военных, а гражданских специалистов для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Он также усомнился в истинных мотивах Британии, задавшись вопросом, приведет ли размещение войск к миру и восстановлению на Украине. Вольфович призвал западных лидеров думать о жителях страны, а не только о военных сценариях.

Напомним, ранее в Париже прошла встреча стран «коалиции желающих», где обсуждалась перспектива долгосрочной поддержки Киева и возможность размещения войск на Украине после мирного соглашения. Власти России неоднократно подчеркивали, что появление контингента НАТО на Украине категорически неприемлемо и может привести к резкой эскалации.

В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский предложил западным странам разместить военный контингент численностью до 5 тыс. человек на границе Украины с Белоруссией.

Министр обороны Британии Хили накануне пообещал первым отправить войска на Украину.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Британию и союзников направить на Украину небоевые части.