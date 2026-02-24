Эксперты назвали ослабление НАТО важным результатом СВО

Tекст: Вера Басилая

По прошествии четырех лет с начала СВО четко видно нарастание системных противоречий в НАТО – блок все более фрагментируется и расходится по фундаментальным вопросам, отмечает политолог Илья Ухов. «Трещит по швам трансатлантическое единство – американцы фактически самоустранились из процессов наращивания военного потенциала НАТО на восточном фланге, они перестали просто передавать оружие тому же киевскому режиму – теперь все за деньги. Это огромным бременем ложится на бюджеты европейских членов блока, подрывает их экономики», – говорит политолог.

По его словам, хотя брюссельские структуры НАТО с подачи восточноевропейцев, тех же прибалтов, Польши и теперь еще и скандинавов, усиливают антироссийскую риторику, многие страны альянса уже открыто выражают свое несогласие с военной эскалацией.

Ухов также напомнил, что Россия неоднократно говорила, что не допустит размещения военных блока на Украине, чем бы это не прикрывалось, хоть «национальными» хоть «европейскими» контингентами, поскольку это рассматривается как экзистенциальная угроза для страны.

«Уже сейчас можно прогнозировать, что после завершения СВО и достижения всех ее целей, именно Россия выйдет из конфликта обновленной и усилившейся, а НАТО останется стратегически проигравшей стороной с истощенными арсеналами и политическим расколом внутри», – считает эксперт.

Политолог Данила Гуреев обращает внимание, что уже сейчас проявляются внешнеполитические результаты спецоперации. «СВО еще не окончена, но мы уже сейчас видим геополитические результаты. Россия смогла добиться кризиса в рядах европейского содружества. Сегодня мы наблюдаем системные изменения. НАТО уже не равно США», – полагает эксперт.

Он напомнил, что европейские политики всерьез задумываются о построении собственного блока вне США. «Хотя будем честны, это у них не получится. США в свою очередь пересматривают доктрины безопасности, откуда Россия как главный враг уже вычеркнута. Пришло общее понимание, что прямой конфликт США и России приведет к взаимному уничтожению. В результате актуализировалась необходимость полного пересмотра концепта мировой безопасности», – поясняет Гуреев.

Политолог Петр Колчин видит одним из промежуточных итогов СВО окончательное снятие с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО. «Зеленский может сколько угодно спекулировать на этой теме, но всерьез о перспективах вступления Украины в блок никто не говорит. Это безусловная победа российской дипломатии и наших военных. Мы годами слышали, как Украину обещали принять в альянс. Теперь этот сценарий похоронен. Киев вынужден забыть об этом пути», – делает вывод политолог.

«Осталось вернуть законодательное закрепление нейтралитета Украины. Именно это станет окончательным признанием нашей победы», – заявил Колчин.

Ранее Financial Times написала, что последствия испорченных трансатлантических отношений привели к разногласиям между НАТО и Евросоюзом. Как отмечает издание, это произошло из-за того, что администрация США под руководством Дональда Трампа усилила давление на европейцев.

С критикой Вашингтона выступил и президент Финляндии Александр Стубб. В интервью CNBC он заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока у власти в США остается Трамп.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон вспомнил свои слова 10-летней давности о том, что мозг НАТО мертв. По его оценкам, сейчас блок похож на спинальную лягушку (лабораторное животное, у которого для изучения рефлексов разрушен головной мозг, но сохранен спинной – прим. ВЗГЛЯД) – у него нет полноценного управления, он может функционировать лишь рефлекторно, реагируя на внешние раздражители.

На исторические противоречия внутри континента на фоне разговоров европейских лидеров о возможности создания военного союза, который мог бы стать альтернативой НАТО без участия США, обратил внимание военный эксперт Юрий Кнутов. «Там уже наблюдается острая конкуренция, особенно между Берлином и Парижем, а также Берлином и Варшавой. Эти внутренние трения в конечном счете могут привести к распаду союза. И тогда, вероятно, начнутся конфликты между самими европейскими государствами, которые будут формировать небольшие коалиции», – прогнозирует Кнутов.