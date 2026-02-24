23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
Семь человек, включая четверых детей, пострадали в аварии в Батайске
В результате столкновения трех легковых машин на перекрестке в Батайске госпитализированы семь человек, среди которых оказались четверо детей.
Авария произошла ночью на пересечении улиц Луначарского и Фрунзе в Батайске, передает ТАСС. По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в ДТП участвовали автомобили Toyota, Volkswagen Polo и Skoda Fabia.
В результате происшествия семь человек, включая четырех детей, получили травмы различной степени тяжести. «В результате ДТП пострадали семь человек, из них четыре ребенка», – сообщили в МЧС.
Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Для ликвидации последствий аварии привлекли 18 человек и 7 единиц техники, из которых от МЧС России работали четыре сотрудника и одна спецмашина.
