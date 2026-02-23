Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита Украине

Tекст: Вера Басилая

Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и выделение кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро, передает РИА «Новости».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ связан с прекращением транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину.

По словам Сийярто, Будапешт не поддержал введение новых санкций против России и выделение военного займа для Киева.

«Украинцы не могут шантажировать нас, не могут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией... Нет, четкое нет, именно так я и сказал», – заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия рассматривает остановку транзита российской нефти как посягательство на свой суверенитет. Он добавил, что угроза энергоснабжению страны из-за действий Киева может быть классифицирована как вмешательство во внутренние дела Венгрии.

Ранее Сийярто заявил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя.

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

СМИ писали, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет блокировать военный кредит Украине столько, сколько Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт энергоресурсами.