23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.15 комментариев
Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита Украине
Будапешт выступил против нового пакета ограничений и военного займа для Киева из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС.
Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и выделение кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро, передает РИА «Новости».
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ связан с прекращением транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину.
По словам Сийярто, Будапешт не поддержал введение новых санкций против России и выделение военного займа для Киева.
«Украинцы не могут шантажировать нас, не могут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией... Нет, четкое нет, именно так я и сказал», – заявил Сийярто.
Он подчеркнул, что Венгрия рассматривает остановку транзита российской нефти как посягательство на свой суверенитет. Он добавил, что угроза энергоснабжению страны из-за действий Киева может быть классифицирована как вмешательство во внутренние дела Венгрии.
Ранее Сийярто заявил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя.
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.
СМИ писали, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет блокировать военный кредит Украине столько, сколько Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт энергоресурсами.