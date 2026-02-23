Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Пролетарского, Мирополья, Хотени, Искрисковщины и Новодмитровки в Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Красного Яра, Графского и Марьино.

Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Верба» и четыре склада матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Боровой, Новоосиново, Нечволодовкой, Моначиновкой в Харьковской области, Красным Лиманом и Александровкой в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV, и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ в районах Малиновки, Резниковки, Дружковки, Краматорска, Константиновки и Никифоровки в ДНР.

Противник потерял свыше 140 военнослужащих, шесть бронемашин, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и три склада матсредств.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Кутузовки, Белицкого, Добропольея, Сергеевки, Новоалександровки и Кучерова Яра в ДНР, Межевой и Новопавловки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 390 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Воздвижевки, Любицкого, Лесного и Новониколаевки в Запорожской области, Покровского, Просяной, Новоалександровки и Новоскелеватого в Днепропетровской области.

Противник потерял до 355 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Кирово и Камышевахи в Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, три станции РЭБ, израильская станция контрбатарейной борьбы RADA и склад с боеприпасами.

Напомним, накануне Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины.

Днем ранее ведомство также сообщило о продвижении российских войск на Украине.