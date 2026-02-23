«Роснано» попросило закрыть разбирательство по иску к Чубайсу

Tекст: Вера Басилая

Группа «Роснано» подала ходатайство о переводе судебного процесса по иску к экс-руководству компании в закрытый режим. Причиной называется наличие в материалах дела информации, относящейся к коммерческой тайне, включая параметры финансирования и внутренние документы проектных компаний, передает РБК.

Иск о взыскании 11,9 млрд руб. с бывших топ-менеджеров был подан в декабре прошлого года в Арбитражный суд Москвы. Среди ответчиков – Анатолий Чубайс, бывшие топ-менеджеры компании и кураторы проекта Crocus, а также экс-министр экономики Яков Уринсон.

Истец заявляет, что руководство «Роснано» совершило неразумные и недобросовестные действия при реализации проекта по производству магниторезистивной оперативной памяти MRAM. Убытки оцениваются в 41 млн евро, 35 млн долларов и 5,5 млрд руб.

В материалах иска отмечается, что уже в 2014–2016 годах стало ясно о бесперспективности проекта, однако финансирование было увеличено без необходимых экспертиз, а внутренние нормативы – нарушались девять лет.

Представитель Чубайса Павел Хлюстов заявлял: «Иск «Роснано» является заведомо не обоснованным, он не учитывает венчурный и высокорисковый характер деятельности компании».

В декабре прошлого года суд наложил арест на денежные средства и имущество бывших топ-менеджеров в пределах суммы иска. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

В отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса возбудили второе исполнительное производство, связанное с арестом его счетов почти на 11,9 млрд рублей.

Группа «Роснано» потребовала взыскать почти 12 млрд рублей убытков с бывшего руководства.

Претензии связаны с провалом проекта Crocus, одобренного в 2011 году, целью которого было создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России.

«Роснано» отметила, что средства были потрачены не по назначению и ушли на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием.