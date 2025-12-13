Роснано подало иск на 11,9 млрд рублей к Чубайсу и экс-руководству

Роснано потребовало с экс-руководства и Чубайса 11,9 млрд рублей по проекту Crocus

Tекст: Вера Басилая

Компания Роснано подала иск против бывших руководителей, в числе которых Анатолий Чубайс, о взыскании 11,9 млрд рублей убытков, передает РБК.

Претензии связаны с провалом одобренного в 2011 году проекта Crocus, направленного на создание производства магниторезистивной оперативной памяти (MRA) в России. По данным Роснано, деньги были потрачены не на заявленные цели, а ушли на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием, что привело к невозможности вернуть инвестиции.

Среди ответчиков в иске – кроме Чубайса, занимавшего пост главы с 2008 по 2020 год, также бывшие члены правления Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный и кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков. Иск касается действий руководства за период с 2011 по 2020 год. Адвокат Чубайса Павел Хлюстов от комментариев отказался.

Ранее деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков были арестованы на сумму 5,6 млрд рублей по требованию Роснано. Как указывало МВД в 2017 году, подозреваемые допустили неправомерные действия с целью скрыть плохие финансовые показатели компании. В результате удалось избежать отзыва госгарантий и привлечь новое финансирование.

С 2022 по 2024 год Роснано была дополнительно профинансирована из бюджета на сумму более 43 млрд рублей, часть из которых направили на разработку школьного планшета.

Генпрокуратура направила в суд дело против экс-сотрудника «Крокус Наноэлектроника» Алексея Кушнарева о растрате 7,5 млрд рублей Роснано.

В июле ведомство направило в суд дело о крупной растрате средств Роснано в рамках проекта производства гибких планшетов, обвиняемым по которому стал бывший глава «Пластик лоджик» Борис Галкин.

Бывшие руководитель «Пластик Лоджик» и зампред правления Роснано объявлены в розыск по этому делу.