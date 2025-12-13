При маневре в Оренбургской области сошли с рельсов три вагона с пропан-бутаном

Tекст: Вера Басилая

По данным прокуратуры, три вагона-цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов на станции Тюльпан Южно-Уральской железной дороги во время маневровых работ, передает ТАСС.

В результате инцидента два из трех вагонов опрокинулись, однако утечки газа не зафиксировано.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что происшествие произошло при попытке вывода десяти вагонов с техническим пропан-бутаном. Сейчас на месте работают восстановительные бригады, ведется выяснение обстоятельств и причин схода вагонов с рельсов.

Как сообщили в управлении МЧС по Оренбургской области, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, разрушения железнодорожного полотна также избежали. Движение поездов не нарушено, инцидент не сказался на графике следования составов.

Ранее на станции Чаис в Пензенской области во время маневровых работ произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом.

В результате аварии с рельсов сошли 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом. Для ликвидации последствий на место были направлены три восстановительных поезда.