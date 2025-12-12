ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Shot, за их задачей стояло, по меньшей мере, попытаться занять часть города, который сейчас контролирует российская армия. Перед наступлением подразделение наемников разместилось в районе сел Соболевка и Мировое.

В этот момент по их позициям нанесли авиационный удар Воздушно-космические силы России, использовав фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. Прямо во время налёта погибли около 40 человек из числа наемников.

После этого оставшиеся бойцы украинской армии еще несколько раз попытались атаковать на окраинах Купянска, однако ВС РФ успешно отбили эти контратаки.

Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

Ранее сообщалось, что российские войска развернули наступательные действия к юго-западу от Купянска, создав тактическую изоляцию для украинских формирований на левой части берега Оскола.