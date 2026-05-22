МИД Швеции призвал ЕС ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард призвала Европейский союз срочно ввести санкции против израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после задержания пропалестинских активистов флотилии «Сумуд», сообщает европейское издание Politico.
Руководитель внешнеполитического ведомства Швеции Мария Мальмер Стенергард обратилась к руководству Евросоюза с требованием ввести персональные санкции против израильского министра Итамара Бен-Гвира, передает РИА «Новости». Причиной послужил инцидент с перехватом судов флотилии «Сумуд».
Накануне израильский политик опубликовал видеозапись жесткого задержания активистов. На кадрах видно, как силовики связали участников акции и поставили их на колени.
Корабли с гуманитарным грузом для сектора Газа вышли из Барселоны 15 апреля. В понедельник организаторы миссии сообщили о силовом перехвате судов израильскими военными в международных водах. Инцидент произошел на расстоянии около 463 километров от побережья анклава.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши вызвал представителя Израиля для объяснений из-за публикации видео с жестоким обращением с задержанными активистами.
Жозеп Боррель, будучи главой дипломатии ЕС, призывал рассмотреть введение санкций в отношении Итамара Бен-Гвира.