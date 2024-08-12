  • Новость часаПожар на Запорожской АЭС полностью ликвидирован
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные СМИ: ВСУ придется покинуть Курскую область
    Военкор рассказал про «тероборону здорового человека» в Курской области
    Опубликованы новые кадры уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе
    Охлобыстин назвал ошибку покинувших Россию артистов
    Захарова обвинила Киев в «ядерном терроре»
    Смирнов: В Курскую область прибывают дополнительные силы
    Кадыров показал доказательства причастности НАТО к атаке на Курскую область
    В США указали на отчаянное положение Зеленского
    В Германии предположили срок начала войны с Россией
    Мнения
    Алексей Наумов Алексей Наумов Эмоциональные качели против русской холодности

    Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу эмоций.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как война проходит через сердце

    Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    27 комментариев
    12 августа 2024, 05:28 • Новости дня

    Боррель призвал рассмотреть санкции против министра нацбезопасности Израиля

    Боррель предложил рассмотреть санкции против министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира

    Tекст: Антон Антонов

    Следует рассмотреть введение санкций в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за его позиции по сектору Газа, заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) отметил, что «весь мир добивается перемирия в Газе», а Бен-Гвир пытается добиться «отключения воды и энергии гражданскому населению». Боррель заявил, что министр призывает к военному преступлению. По мнению главы дипломатии ЕС, «санкции должны быть на повестке» Евросоюза. Это первый призыв представителя институтов Евросоюза к санкциям против руководства Израиля, передает ТАСС.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

    10 августа 2024, 15:30 • Новости дня
    Захарова: Москва потрясена израильским ударом по школе в Газе
    Захарова: Москва потрясена израильским ударом по школе в Газе
    @ Hadi Daoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона глубоко потрясена атакой Израиля на школу «Эт-Табиин» в секторе Газа, в результате которой погибли более 100 человек и десятки пострадали, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В Москве глубоко потрясены произошедшим. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказала дипломат, передает ТАСС.

    Москва призывает Тель-Авив воздерживаться от атак на гражданские объекты в Газе, поскольку подобные действия подрывают усилия по урегулированию ситуации и обмену удерживаемыми лицами, им «нет и не может оправдания», заявила Захарова.

    Ссылаясь на данные палестинской стороны, дипломат подчеркнула, что только за последний месяц были атакованы 13 центров для переселенцев.

    Напомним, в результате израильского удара по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.

    Коментарии (14)
    10 августа 2024, 17:55 • Новости дня
    В ООН отреагировали на удар Израиля по школе в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Используемые для размещения перемещенных лиц объекты не должны становиться целями атак, все они должны быть защищены, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

    Он продчеркнул, что в соответствии с международным гуманитарным правом все подобные объекты должны быть защищены, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия глубоко потрясена атакой Израиля на школу «Эт-Табиин», в результате которой погибли более ста человек и еще десятки пострадали.

    Напомним, в результате израильского удара по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.

    Коментарии (3)
    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 23:57 • Новости дня
    CNN: США решили предоставить Израилю 3,5 млрд долларов на вооружения

    Tекст: Кристина Цыцура

    США планируют выделить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    Согласно информации, в четверг вечером Госдепартамент США уведомил Конгресс о том, что администрация Джо Байдена планирует направить Израилю «иностранное военное финансирование на несколько миллиардов» долларов, передает ТАСС.

    Отмечается, что это позволит Израилю закупить у США современные системы вооружений и другое необходимое оборудование.

    Как уточняет CNN, Израиль не сможет получить оружие на указанную сумму сразу, так как многие системы вооружений находятся на стадии разработки. Ожидается, что поставки не начнутся как минимум в течение нескольких лет.

    Коментарии (0)
    10 августа 2024, 15:57 • Новости дня
    Посольство подтвердило визит президента Палестины Аббаса в Москву

    Посольство: Президент Палестины прибудет в Москву 12 августа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Палестины Махмуд Аббас не менял планы в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и обострением конфликта, он прибудет с визитом в Россию 12 августа, сообщили в посольстве Палестины в Москве.

    В диппредставительстве сообщили, что программа визита Аббаса согласована, он прибудет в Москву вечером 12 августа. Ожидается, что президент Палестины встретится с президентом России Владимиром Путиным и пробудет в России два дня, передает ТАСС.

    В конце июня СМИ сообщали, что президент Палестины планирует посетить Россию 18 августа.

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 17:46 • Новости дня
    Израиль пригрозил Ирану и «Хезболле» беспрецедентным ударом в случае атаки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Угрожающие израильской стороне беспрецедентным ущербом получат ответ, который ранее не давался «ни в одном другом случае», заявил глава израильского минобороны Йоав Галант.

    Иран и «Хезболла» заявляют, что нанесут ущерб Израилю способами, которые они не применяли ранее, заявил Галант, передает ТАСС.

    Он отметил, что те, кто посмеют совершить такие атаки, получат в ответ удар, «который не был нанесен ни в одном другом случае ранее».

    Министр добавил, что у Израиля есть «значительные возможности», но не уточнил, что именно имеет в виду.

    Он пожелал, чтобы оппоненты израильской стороны «одумались» и не стали открывать войны на дополнительных фронтах.

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    Байден допустил перерастание конфликтов на Ближнем Востоке в войну

    Tекст: Алексей Дегтярев

    События на Ближнем Востоке могут обернуться региональной войной, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в интервью.

    Байден заявил в интервью CBS, что прекращение огня в секторе Газа возможно до окончания его полномочий в январе 2025 года, передает ТАСС.

    Он добавил, что его план по прекращению огня одобрен G7 и Совбезом ООН, и этот план «все еще жизнеспособен».

    «Работаю буквально каждый день – и вся моя команда – над тем, чтобы не допустить перерастания [ситуации] в региональную войну. Но это легко может произойти», – заключил президент США.

    Ранее при ударе Израиля по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 17:00 • Новости дня
    Израиль: При ударе по школе в Газе ликвидированы командиры ХАМАС и «Исламского джихада»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильским ударом по палестинской школе ликвидированы ряд командиров подразделений группировок ХАМАС и «Исламского джихада», сообщила представитель армии Израиля Анна Уколова.

    Подтверждена ликвидация 19 боевиков, находившихся в мечети комплекса «Эт-Табиин» в момент атаки, в их числе – члены ХАМАС и «Исламского джихада», сказала Уколова, передает ТАСС.

    Среди убитых были и командиры разных подразделений, удар наносился по одному из этажей мечети «высокоточными снарядами».

    По словам Уколовой, на одном из видео запечатлено, что «комплекс и сама мечеть остались целы».

    Радикалы, по мнению Израиля, использовали комплекс как оперативный центр для планирования и проведения терактов против Израиля.

    В результате израильского удара по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек. В ООН комментировали эту атаку.

    Коментарии (0)
    10 августа 2024, 06:11 • Новости дня
    Не менее 100 человек погибли в результате удара Израиля по школе в секторе Газа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Не менее 40 человек погибли в результате израильского удара по школе в секторе Газа, передает агентство Xinhua.

    Позже стало известно, что число погибших выросло до 100, передает РИА «Новости».

    В армии обороны Израиля заявили, что под учебным заведением располагались бойцы ХАМАС.

    Ранее ЦАХАЛ начал операцию в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа после получения разведданных о присутствии там «террористов и террористической инфраструктуры».

    Коментарии (0)
    10 августа 2024, 07:44 • Новости дня
    AFP: Власти Газы подтвердили удар трех ракет Израиля по школе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель гражданской обороны сектора Газа подтвердил данные об ударе ЦАХАЛа по школе, сообщает агентство AFP.

    Как рассказал представитель ведомства СМИ, от 90 до 100 человек погибли, передает ТАСС. В школе, по котором пришелся удар, размещались беженцы, уточнили в Газе.

    Ранее в армии обороны Израиля заявили, что под учебным заведением располагались бойцы ХАМАС.

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 16:23 • Новости дня
    В Ливане не исключили возвращение в каменный век из-за войны

    Министр финансов Ливана Салями: Война может вернуть страну в каменный век

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новое обострение конфликта с Израилем может привести к катастрофическим последствиям для экономики страны и отбросить ее развитие на десятилетия назад, заявил министр финансов Ливана Амин Салями.

    Салями выразил глубокую озабоченность по поводу последствий продолжающегося конфликта. Он подчеркнул, что ливанская экономика, и без того находящаяся в тяжелом состоянии, не сможет выдержать еще одного военного столкновения, передает РИА «Новости».

    «Каждый, кто говорит, что Ливан сможет выдержать эту ситуацию больше месяца, показывает свое невежество, поскольку война может вернуть страну в каменный век и завести ливанцев в темное и опасное место. Банковский сектор находится в состоянии перманентного паралича, а курс обмена валюты подвержен серьезным колебаниям», – отметил министр.

    Салями также отметил, что война нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству. Тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий были уничтожены израильскими бомбардировками. Восстановление этой инфраструктуры потребует миллиардов долларов, которых у Ливана попросту нет, добавил он.

    По его словам, туристическая отрасль, являющаяся одним из основных источников дохода страны, также оказалась на грани коллапса. Страх перед военными действиями отпугнул туристов, а многие ливанцы вынуждены были покинуть страну в поисках работы.

    Ранее и. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что израильский авиаудар по пригороду Бейрута является нарушением международного гуманитарного права.

    Напомним, Армия обороны Израиля во вторник атаковала Ливан, целью удара, по утверждению армейской пресс-службы, был один из командиров шиитского движения «Хезболла».

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 21:52 • Новости дня
    CNN: Новый глава ХАМАС Синвар желает прекращения огня с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новоизбранный руководитель политбюро ХАМАС Яхья Синвар якобы желает установления о прекращении огня с израильской стороной, об этом со ссылкой на израильский источник сообщает CNN.

    Синвар якобы желает установить прекращение огня, но мнение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу пока неизвестно, утверждает CNN.

    Соединенные Штаты якобы готовы надавить на израильскую сторону, чтобы та согласилась на прекращение огня, поскольку это должно предотвратить региональную войну.

    Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что события на Ближнем Востоке могут обернуться региональной войной.

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Axios: Израиль ждет прямого удара от Ирана в ближайшие дни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские спецслужбы полагают, что иранская сторона намерена атаковать в ближайшее время, это будет прямой удар, сообщают СМИ со ссылкой на два источника.

    Тегеран якобы намеревается нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, это может случиться до 15 августа, сообщил журналист портала Axios в соцсети X, передает ТАСС.

    Президент Палестины Махмуд Аббас заявлял, что убийство главы Хании затруднит переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 11:56 • Новости дня
    Стала известна программа визита Аббаса в Россию

    Посол: Аббас посетит Россию 12–14 августа, рассчитывает на встречу с Путиным 13 августа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву 12–14 августа, рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным 13 августа, сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

    По его словам, Аббас приезжает 12 августа вечером, а во вторник возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, после чего ожидается встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС. Нофаль добавил, что также будет встреча с арабскими послами, а 14 августа Аббас уезжает. По словам дипломата, основной темой для обсуждения с Путиным станет палестино-израильский конфликт.

    Ранее в посольстве Палестины в Москве сообщили, что президент Палестины Махмуд Аббас прибудет с визитом в Россию 12 августа.

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 09:47 • Новости дня
    Израиль начал операцию в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа после получения разведданных о присутствии в этой зоне «террористов и террористической инфраструктуры».

    Как говорится в сообщении ЦАХАЛ, после получения разведданных о «присутствии террористов и террористической инфраструктуры» в районе Хан-Юниса на юге Газы 98-я дивизия начала проведение операции в этом населенном пункте, передает РИА «Новости».

    Армия Израиля сообщила, что военные ведут боевые действия «как над, так и под землей», а ВВС Израиля уже ударили более чем по 30 объектам палестинского движения ХАМАС.

    Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС обсудить прекращение огня.

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 14:19 • Новости дня
    МИД: Убийство Хании может повлиять на переговоры по обмену заложников в Газе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Убийство председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании может повлиять на переговоры с Израилем по освобождению заложников в секторе Газа, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

    Он также обратил внимание, что Хания «курировал переговоры, которые велись и в Каире, и в Дохе», передает ТАСС.

    Богданов отметил, что Москва ведет контакты с Тегераном и другими сторонами по предотвращению эскалации в регионе Ближнего Востока. «Ну, конечно, со всеми ведем контакты», – уточнил он.

    Замглавы МИД, комментируя рост напряженности на Ближнем Востоке, добавил, что Москва выступает за деэскалацию на Ближнем Востоке, и призывает все стороны в регионе к сдержанности и поиску политических решений.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании затруднит переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    Главное
    Два удара украинских БПЛА повредили градирню Запорожской АЭС
    Соловьев: Атака ВСУ на Курскую область увеличила поток добровольцев
    Поддубный рассказал об обстоятельствах ранения
    Член СПЧ заявил о моральном праве России ударить по резиденции Зеленского
    Умер бывший советник Путина
    Байден забыл свой возраст
    Олимпийские игры в Париже объявлены закрытыми

    Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области

    Атака Украины на Курскую область, где находится точка входа российского газа в транзитную украинскую трубу, может привести к полному прекращению поставок. Какие европейские страны пострадают в этом случае? Почему этой ситуацией обеспокоена Молдавия? И с какими последствиями столкнется сама Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские партии оживились в регионах

    В России начался решающий этап подготовки к Единому дню голосования. Партии выдвинули более 40 тыс. кандидатов различного уровня и определились со своими предложениями для избирателей. В чем заключаются особенности этих предложений и какой будет главная интрига ЕДГ-2024? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим КТО поможет вытеснить ВСУ из Курской области

    Россия ввела режим контртеррористической операции (КТО) на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Как отмечают эксперты, это самый масштабный режим КТО в истории страны. Он поможет эффективнее обеспечить безопасность гражданского населения и будет способствовать скорейшему проведению масштабной операции по зачистке и выдавливанию с территории России боевиков ВСУ. Подробности

    Перейти в раздел

    Провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России»

    Зараженная вода в Сене, еда с червями и картонные кровати для спортсменов в Олимпийской деревне. Все это – неполный список претензий и насмешек, которые прямо сейчас звучат в адрес организаторов парижской Олимпиады. Однако, по мнению западных аналитиков, во всем этом виноваты не французские власти, а «российская дезинформация». Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............