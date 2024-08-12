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Боррель призвал рассмотреть санкции против министра нацбезопасности Израиля
Боррель предложил рассмотреть санкции против министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира
Следует рассмотреть введение санкций в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за его позиции по сектору Газа, заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) отметил, что «весь мир добивается перемирия в Газе», а Бен-Гвир пытается добиться «отключения воды и энергии гражданскому населению». Боррель заявил, что министр призывает к военному преступлению. По мнению главы дипломатии ЕС, «санкции должны быть на повестке» Евросоюза. Это первый призыв представителя институтов Евросоюза к санкциям против руководства Израиля, передает ТАСС.
Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.