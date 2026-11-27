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Моссад выступил за удар Израиля по Ирану без участия США
Директор разведывательной службы «Моссад» Роман Гофман выступил за нанесение Израилем удара по Ирану даже без участия США, если промедление позволит Тегерану развить химическую программу.
Позиция директора «Моссада» Романа Гофмана обнажила разногласия в израильском силовом блоке по поводу срочности военной операции против Ирана и того, стоит ли ждать санкции президента США Дональда Трампа на совместный удар, пишет Ynet.
Примерно за месяц до выборов в Кнессет Трамп начал подготовку возможного удара по Ирану, и Израиль поднял боеготовность до максимального уровня. Начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступил против начала войны до выборов, тогда как Гофман настаивал на том, чтобы действовать, пока Вашингтон готов участвовать. В итоге Трамп отказался от запланированной атаки, и Израиль снизил уровень тревоги.
В начале месяца Гофман посетил Вашингтон, где представил новые разведданные о разработке Ираном химического оружия и добивался продвижения планов совместной операции, указывая на ограниченное окно возможностей. Администрация США пока не решила, наносить ли удар. Израильские чиновники считают потенциальным окном для военных действий период до приведения к присяге нового состава Конгресса США в начале января.
Замир также поддерживает удар по Ирану, но не считает угрозу неминуемой и предпочитает ждать решения Трампа о совместной операции, участие США значительно расширило бы возможности Израиля. «Но сейчас ситуация не такова», – заявил представитель службы безопасности. При одностороннем ударе именно ЦАХАЛ нес бы ответственность за его проведение, защиту от ответных действий Ирана и разведобеспечение боев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп сообщил о полном финансировании военных действий американской армии против Ирана до конца января 2027 года. Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с сопротивлением части израильских силовиков и администрации Трампа планам скорого удара по Ирану. В понедельник Управление разведки Армии обороны Израиля предупредило правительство о риске масштабного конфликта на нескольких фронтах в случае военного удара по Ирану.